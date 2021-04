Boero: nuova palette colore studiata per hotel e ristoranti

Hotel, ristoranti, teatri e boutique sono spazi in cui è importante far sentire l’ospite sempre a proprio agio. E il colore in questo senso gioca un ruolo fondamentale. Consapevole dell’importanza dell’aspetto cromatico nei luoghi di accoglienza e ospitalità, Boero ha studiato una proposta cromatica composta da dieci colori: una palette dai toni intensi, capaci di trasmettere un’idea di calore e di antica eleganza, riproponendola in chiave moderna.

La ricercatezza dei colori della nuova palette offre ispirazione per infinite combinazioni e spunti utili da applicare concretamente nei progetti di interior design. Con questa nuova proposta Boero lancia anche un nuovo progetto di consulenza dedicato ai progettisti, focalizzato proprio sui luoghi dedicati all’ospitalità e accoglienza.

L’azienda, punto di riferimento per i professionisti nell’ambito del colore, propone infatti anche gli abbinamenti più indicati alla palette, per creare sinergie tra tutti gli elementi

presenti in uno spazio, dalle pareti ai complementi, quali arredi, porte o finestre.

Tra le prime applicazioni della nuova palette Boero c’è il cocktail bar Easy Drink and Food, recentemente rinnovato presso il Centro Servizi Onda di Capriate San Gervasio (Bergamo), in collaborazione con il colorificio Centro del Colore di Mariani e C. e l’impresa edile Tyche Building.

Dominano i colori tradizionali del lusso: il grigio, nelle sue diverse gradazioni, l’oro e il rosso, evidenti nel bancone bar, così come in alcuni elementi architettonici e nella scelta degli arredi. Il risultato finale è uno spazio accogliente e intimo che, grazie al deciso gioco di contrasti cromatici, assume un forte carattere estetico.

Per le pareti è stato scelto Boero Magnum Muri Opaco, uno smalto murale all’acqua con ottima resistenza al lavaggio e all’usura e certificato Haccp, ideale per la decorazione di ambienti dove è più sentita la necessità di un alto grado d’igiene.

È stata inoltre utilizzata Aquabel Antimuffa, un’idropittura opaca ad alta traspirabilità, formulata per prevenire la proliferazione di muffe e funghi sulle superfici trattate, indicata per ambienti soggetti a umidità e condensa.

