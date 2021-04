Ecco i vincitori del concorso Vinci con Vestis di Mazzonetto

Il marchio Vestis comprende una famiglia di nastri in alluminio rivestito, con caratteristiche specifiche per la realizzazione di opere di lattoneria e l’impiego in coperture e facciate. Il materiale vanta massima resistenza alle intemperie, alle basse temperature, all’invecchiamento, ai raggi ultravioletti e all’ambiente marino. Partendo da questa base, Mazzonetto ha indetto il concorso Vinci con Vestis, giunto nel 2021 alla terza edizione. Quest’anno, giocoforza, l’evento è stato organizzato utilizzando utilizzando lo streaming Facebook, per le note ragioni di sicurezza sanitaria. Ma nulla toglie all’interesse per la competizione, che ha visto in campo dieci finalisti. Al concorso hanno partecipato gli installatori che hanno realizzato un lavoro di rivestimento architettonico di un fabbricato che si distingua per bellezza, idea o originalità.

La commissione interna alla Mazzonetto, composta da due tecnici, il responsabile commerciale del mercato Italia e l’amministratore delegato in carica, sotto la sorveglianza di un funzionario della Camera di commercio di Treviso o di un notaio, ha selezionato i finalisti e, successivamente, una giuria composta da cinque giurati ha valutato i lavori proclamando i vincitori. Eccoli:

1) Zilioli60 sul tetto delle Marche, opera di Metal Roof Srl

2) Villa Roccaraso, opera di Pietro Pasquarelli

3) Villa Privata, opera di Nuova Lamiercop