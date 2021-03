Strategia green certificata per Rockwool

Trucost, una società che effettua stime sui costi nascosti dell’uso sostenibile delle risorse naturali da parte delle aziende e che fa parte di S&P Global, ha classificato tutti i prodotti del Gruppo Rockwool come materiali che hanno un impatto positivo sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu. Rockwool, inoltre, ha raggiunto prima del previsto due dei suoi sei obiettivi di sostenibilità.

In un momento in cui governi e società sono ancora alle prese con la pandemia l’aspetto green della ripresa economica assume un’importanza sempre crescente. Il Report di Sostenibilità 2020 del Gruppo Rockwool spiega in dettaglio il contributo della società rispetto a questo obiettivo. Il Report contiene inoltre gli aggiornamenti relativi ai miglioramenti operativi e ai progressi raggiunti nello sforzo di sostenere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU.

Ridurre il consumo di risorse e di energia è essenziale per rispondere alla sfida globale dei cambiamenti climatici e i prodotti Rockwool giocano un ruolo chiave. “Risparmiare in primo luogo energia e utilizzare fonti rinnovabili è il modo più efficace per arrivare alla decarbonizzazione della società. Ecco perché continuiamo a sostenere che il miglior approccio consiste nell’utilizzare meno risorse e in ogni altro caso usare sempre risorse green, all’insegna del nostro motto Use less and green the rest”, commenta Jens Birgersson, Ceo di Rockwool. “Siamo orgogliosi che tutti i nostri prodotti siano stati nuovamente classificati da S&P Global Trucost come “Sdg positive”, vale a dire che hanno un impatto positivo sul raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS o SDG, Sustainable Development Goals) dell’Onu. La sostenibilità rappresenta il cuore del nostro business e noi adottiamo un approccio basato su dati e verificabile, per documentare come ottimizziamo l’impatto positivo dei nostri prodotti e riduciamo al minimo l’impronta delle nostre attività”.

S&P Global Trucost ha valutato oltre 15 mila società a livello globale e ha rilevato come Rockwool sia tra le prime 10 per impatto positivo dei prodotti. La tassonomia delle attività finanziarie sostenibili dell’Ue mira a distinguere gli investimenti che consentono la transizione verde da quelli che non la permettono. A ulteriore supporto dell’impatto ecologicamente positivo delle nostre attività, secondo le stime di Rockwool, il 95% del fatturato ricavato dall’isolamento è ammissibile nella tassonomia dell’UE all’interno della categoria Mitigazione dei cambiamenti climatici e, pertanto, contribuisce allo sviluppo sostenibile in Europa. Per quanto riguarda la riduzione ulteriore dell’impronta ecologica delle attività, nel dicembre 2020 Rockwool si è impegnata per un piano di decarbonizzazione a lungo termine, i cui obiettivi sono verificati e validati dalla Science Based Targets initiative.

Commentando l’impegno di Rockwool per la riduzione dell’impatto delle proprie attività, Birgersson sostiene che “nel corso del 2020 abbiamo proseguito nel rafforzare ulteriormente la circolarità del nostro business, raggiungendo e addirittura superando due dei nostri sei obiettivi con due anni di anticipo rispetto alle previsioni, e facendo registrare buoni progressi su altri due. Nonostante le sfide che la comunità globale deve ancora affrontare, noi siamo ottimisti per il futuro. Sono già disponibili delle soluzioni per molte delle sfide globali odierne, specialmente nel settore dell’edilizia. Noi di Rockwool vogliamo continuare a fare la nostra parte per creare comunità più resilienti, sane e sicure e sviluppare un’economia più circolare”.

Durante il loro utilizzo, i materiali isolanti per l’edilizia di Rockwool venduti nel 2020 consentiranno di risparmiare 100 volte l’anidride carbonica emessa e l’energia consumata per produrli.

Nel mese di dicembre 2020 Rockwool ha annunciato ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione, verificati dalla Science Based Targets initiative (SBTi). I punti chiave sono:

Riduzione del 38% delle emissioni assolute di gas serra degli stabilimenti entro il 2034 (rispetto all’anno di riferimento 2019).

entro il 2034 (rispetto all’anno di riferimento 2019). Riduzione del 20% delle emissioni assolute di gas serra prodotte durante ciclo di vita, non derivanti dagli stabilimenti, entro il 2034 (rispetto all’anno di riferimento 2019).

Nel 2020 Rockwool ha raggiunto due dei suoi sei obiettivi di sostenibilità intermedi con due anni di anticipo rispetto alle previsioni. I due obiettivi prevedevano la riduzione del 40% dello smaltimento in discarica degli scarti di produzione (Rockwool ha raggiunto il 50%) e il miglioramento del 10 percento dell’efficienza idrica negli stabilimenti.