Progress Profiles: nuovi battiscopa con altezza personalizzabile

Progress Profiles presenta Promultiskirt Square e Promultiskirt Round, modelli brevettati di battiscopa dotati di pre-incisioni sul retro e sul fronte (non visibili) che permettono di scegliere l’altezza più adatta alle proprie esigenze: da 10, 8 o 6 centimetri.

Tre diverse soluzioni racchiuse in un singolo prodotto, Promultiskirt Square e Promultiskirt Round aprono nuove prospettive alla definizione degli spazi, in abbinamento perfetto o a contrasto rispetto al pavimento.

Il profilo Promultiskirt, realizzato in resina vinilica espansa, è disponibile in bianco, nero, argento o nelle tonalità bianca, grigia e Hawana del rovere. I due modelli sono dotati di bordi dal design differente: moderno ed essenziale quello squadrato di Promultiskirt Square, classico e morbido quello a becco di civetta del modello Round.

Lo spessore di 14 millimetri assicura inoltre una copertura perfetta della zona perimetrale e protegge i rivestimenti dallo sfregamento con i mobili o con gli attrezzi per la pulizia.

Altamente resistenti all’acqua, agli agenti chimici e all’umidità, sono rivestiti con una pellicola in PVC; entrambi possono essere ancorati alla parete con supporti in plastica, da fissare tramite l’apposita clip o applicando il sigillante impermeabile, Proband Fix.

Per garantire una perfetta messa in opera, infine, Progress Profiles mette a disposizione anche tappi di chiusura, raccordi esterni e spigoli interni per le due varianti.