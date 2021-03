Alferpro: profili per piastrelle, anche con Led integrato

Cinque anni fa Thomas Wilbs, socio amministratore e fondatore di Alfer Aluminium, azienda tedesca leader del mercato europeo nel campo dei sistemi di profili, si è lanciato in una nuova avventura: Alferpro. L’azienda in breve tempo è diventata un punto di riferimento dei profili per piastrelle e sistemi di tenuta. Il marchio ha subito riscosso grande interesse sia da parte dei rivenditori sia dei produttori.

La strategia, spiegano in azienda, è quella di offrire qualità premium a un prezzo interessante. Alferpro, infatti, ha sviluppato un’attraente gamma che si distingue nettamente dalla concorrenza, richiamando l’attenzione dei rivenditori specializzati. Grazie alle soluzioni proposte, per esempio, Alferpro si è saldamente affermata nel mercato degli accessori per piastrelle: i prodotti sono sviluppati in Germania e venduti esclusivamente attraverso rivenditori specializzati di materiali da costruzione e piastrelle.

Profili alferlight con illuminazione led

Il successo è legato anche alla vasta offerta di profili, con superfici lucide, strutturate o ruvide. La linea alferlight comprende profili decorativi, dotati della più recente tecnologia di illuminazione a Led, in sintonia con le tendenze dell’interior design d’atmosfera. Tra l’altro, alferlight offre luminosità espressa in diverse tonalità di colore per i profili di scale e quadri, listelli e battiscopa.

Per illuminare anche le zone nascoste, inoltre, Alferpro ha sviluppato un profilo angolare interno a parete Led. Con questo profilo gli ambienti possono essere illuminati con un effetto naturale. La soluzione è adatta a tutti i tipi di strisce e ha un’altezza di 11 millimetri, mentre la lunghezza è di 250 centimetri.

La gamma alferlight offre anche una linea Led composta da un profilo di supporto, con un’illuminazione indiretta bifacciale. Il profilo della piattaforma si adatta individualmente a uno spessore della piastrella da 10 a 12,5 millimetri. Non solo: ora i profili Led possono essere attivati con semplici comandi vocali.

Funzioni come il colore della luce e la luminosità, in più, possono essere impostate e variate utilizzando Alexa o l’assistente virtuale di Google. Infine, alferlight è compatibile con lo standard della radio domestica intelligente Zigbee e l’ambiente Philips Hue.

Il sistema può anche essere azionato utilizzando altri strumenti, come un telecomando di nuova concezione, un modulo pulsanti da incasso o un controller sonar a comando tattile integrato in modo invisibile nel muro o dietro le piastrelle.

Profili Led per outdoor

Infine, Alferpro include nella sua gamma anche un profilo Led per applicazioni outdoor. In questo modo, percorsi, scale di ingresso di casa e bordi di terrazze possono essere tranquillamente calpestati al buio e messi in scena in modo atmosferico. Gli incavi nella base garantiscono stabilità e un drenaggio ideale: una soluzione semplice e flessibile per progettare la tua terrazza, il balcone o singole superfici del giardino.

Nell’assortimento dell’azienda, c’è anche il sistema di supporti regolabili alfertool: è disponibile in due versioni ed è ideale per la posa di mattonelle con un’altezza minima da 18 fino a 560 millimetri.

Gamma completa di profili per piastrelle e canaletti di scolo

L’azienda conta ormai su 16 linee di prodotti nella gamma. Fra queste è presente una grande scelta di profili per piastrelle, e per doccia, che si aggiungono a quelli per l’impermeabilizzazione, disaccopiamento e per il drenaggio.

La gamma Alferpro offre ai professionisti dell’installazione soluzioni di sistema rapide e sicure. I prodotti vengono sviluppati e prodotti direttamente in azienda, consentendo di reagire rapidamente e in modo flessibile alle richieste dei clienti.