Fornace Laterizi Carena entra in T2D, realtà nata nel 2017 attraverso un’operazione di fusione tra Toppetti e Donati Laterizi. L’azienda, con quattro stabilimenti dislocati in Umbria, Toscana e Piemonte, è il più grande produttore di laterizi in Italia. Fornace Laterizi Carena è un’azienda storica che opera da più di un secolo a Torino, specializzata nella produzione dei laterizi della tradizione piemontese.

La gamma di prodotti, che da sempre si contraddistingue per qualità e sostenibilità, è composta da mattoni tradizionali, blocchi da muro leggeri e pesanti, tramezze e blocchi da solaio. Con questa operazione si consolida la posizione di T2D nel mercato del Nordovest, con un marchio già affermato e conosciuto per i materiali tradizionali, che si aggiunge ai prodotti tecnici delle Linee T2D Specialties.