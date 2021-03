Centroedile Milano investe nella divisione Home per la ristrutturazione e le finiture della casa

Centroedile Milano inaugura la nuova divisione Home con cui punta nella proposta di soluzioni per la ristrutturazione e le finiture interne ed esterne della casa.

La proposta si articola in quattro showroom rivisitati nel layout con un vasto assortimento di soluzioni per la casa delle migliori marche italiane e internazionali e un team dedicato di esperti. Accanto alle sale mostra è on-line da marzo 2021 anche il nuovo sito www.centroedilehome.com dedicato ad architetti e privati.

Gli showroom Centro Edile Home si trovano a Milano in via Boncompagni (Corvetto), Alzaia Naviglio Grande e in via Crespi (Lambrate) e uno ad Agrate, in provincia di Milano.

«La cura della casa, dei suoi spazi interni, così come l’attenzione al comfort domestico rappresentano una tendenza in atto da alcuni anni, sicuramente molto aumentata negli ultimi mesi come effetto del lockdown. L’esperienza ormai quarantennale maturata nel commercio di materiali edili e per il fai da te ci ha spinto a investire con forza anche in quest’area dell’home design, cui abbiamo sempre guardato con grande interesse perché attigua e complementare a quella dell’edilizia che è il nostro core business», dichiara Andrea Santini, Amministratore Delegato del Gruppo Centroedile. «La nostra ambizione è ora quella di diventare un punto di riferimento anche in quest’ambito sia per professionisti e architetti che per i privati e rappresentare per loro non semplicemente un fornitore di ottimi materiali e prodotti, ma soprattutto di soluzioni chiavi in mano di alta qualità e stile, create su misura delle loro esigenze».

Centroedile Milano specialista nel settore del commercio dei materiali edili, delle finiture per la casa e del fai da te e rappresenta la realtà leader del settore in Lombardia, con 17 punti vendita complessivi dislocati tra Milano, Como, Lecco, Monza Brianza e diverse insegne: Centroedile, Centroedile Home, Creatù, Caracalla e Spaberg, acquisita a fine 2020.