Il Gruppo Centroedile acquisisce Spaberg

Il Gruppo Centroedile chiude il 2020 con l’acquisizione di Spaberg Spa, importante realtà milanese, nata negli anni ’90 e da sempre operante nel settore della vendita e distribuzione di materiali edili e di finiture per la casa. Con questa operazione il Gruppo Centroedile aggiunge tre nuovi punti vendita, rispettivamente a Milano, Arese e Legnano, ai 13 già presenti in Lombardia.

Andrea Santini, amministratore delegato di Centroedile Milano: «Con questa acquisizione consolidiamo ulteriormente la nostra leadership in regione e nel contempo rafforziamo significativamente la presenza nel capoluogo. Saliranno infatti complessivamente a 16 i nostri punti vendita in Lombardia, dei quali ben 9 a Milano città. Uniremo la forza della nostra organizzazione tecnica e presenza sul territorio alla riconosciuta forza commerciale di Spaberg Si tratta di un passo molto importante e strategico che arriva dopo un’accurata analisi del mercato e dei suoi player».

Advisor dell’operazione è stato lo Studio De March che ha supportato il Gruppo Centroedile nell’intero processo di acquisizione e che si inserisce nel programma di crescita ed espansione avviato negli ultimi anni dal Gruppo, che ha visto nel 2019 l’acquisizione di Caracalla (storico negozio di arredo bagno di altissima gamma situato nel cuore di Milano) e nel 2020 l’apertura del primo punto vendita all’estero: lo showroom IDALIA inaugurato a San Paolo in Brasile e dedicato all’home design italiano.

Centroedile Milano ha raggiunto nel 2019 38 milioni di euro di fatturato, con un tasso di crescita superiore al 13%, e continua a proporsi come punto di riferimento per architetti, imprese edili e privati, per offrire le migliori risposte a tutte le loro esigenze relative alla progettazione, costruzione e ristrutturazione.

Alla classica offerta di materiali e attrezzature per l’edilizia, in ognuno dei punti vendita Centroedile sono presenti le aree Creatu per il fai da te, e Centroedile HOME per le finiture casa e i complementi d’arredo.

In ciascuna sono presenti due importanti service points: il noleggio attrezzature e la gestione macerie, grazie a una consolidata partnership rispettivamente con le società HSS Nolo e Centroedile Servizi. Dal 2020 è stata infine attivata Centroedile App per acquistare tramite smartphone i prodotti in pronta consegna.