Bagno colorato: look total color con Finish Studio di Noken

Noken di Porcelanosa Grupo lancia una nuova proposta di wc, lavandini e vasche da bagno colorate per un ambiente bagno creativo e di tendenza. Un look total color che va oltre il bianco tradizionale e che aggiunge un tocco di personalità e stile a una delle zone più importanti della casa.

Il nuovo concept si chiama Finish Studio e prevede una vasta gamma di wc, lavandini e vasche da bagno colorati, dalla superficie Matt. Preferito al lucido, lo smalto opaco rende gli elementi più “tecnici”, più gradevoli da accarezzare, con una sensazione di morbidezza tattile.

Grazie alla nuova finitura Finish Studio, i wc della collezione Essence C Compact sono disponibili in dodici diverse tonalità: viola, beige pastello, verde turchese, blu oceano, blu cobalto, blu tramonto, verde coccodrillo, giallo canarino, beige sabbia, grigio fusione, grigio perla o jet nero, mentre le vasche Lounge Oval, sono disponibili in sei colori: blu, beige, grigio, azzurro, ruggine e verde.

Oltre alle tinte unite Noken mette a disposizione texture che riproducono l’effetto della pietra naturale. Tutto questo grazie alla conoscenza artigianale unita ai progressi tecnologici nella produzione di pezzi speciali.