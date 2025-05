Sistemi Riwega e Roofrox per case in legno ad alta efficienza

Claudio Pichler, direttore marketing del gruppo ErgePearl (Riwega, Roofrox e 3Therm) è una figura di spicco nel settore dell’edilizia sostenibile.

Il manager ha una particolare attenzione all’efficienza energetica e ai materiali innovativi: qualche anno fa ha lanciato l’amo ad Amonn, Internorm ed Exrg per creare un gruppo di partner, oggi in sintonia fra loro e attenti all’ambiente.

Gli nZeb Partner, infatti, sono una realtà che promuove e supporta la realizzazione di edifici nZeb (Nearly Zero Energy/Emission Buildings), ovvero edifici ad altissima efficienza energetica e salubrità, mirando a diffondere le migliori pratiche e soluzioni per la costruzione di edifici sostenibili.

Ed è per questo che lo scorso gennaio, nella cornice di una delle fiere più importanti del settore, il Klimahouse, il gruppo ha premiato come esempio l’edificio costruito da Bautiz, azienda specializzata in case in legno, al quale tutti i partner hanno contribuito. Come racconta il manager a YouTrade.

Che tipo di materiali ha utilizzato Riwega per isolare l’abitazione?

In collaborazione con Roofrox abbiamo proposto i materiali di entrambe le aziende. Abbiamo utilizzato Radicsol, un sistema completo a terra per le costruzioni in legno, ed Evalon, una membrana Riwega per tetti piani e tetti verdi.

Radicsol serve come base di appoggio per l’attacco a terra delle strutture in legno, mentre Evalon serve per impermeabilizzare il tetto piano.

Abbiamo anche inserito Enkolan, una guaina liquida per i raccordi tra Evalon e la struttura, e una serie di nastri sigillanti per la tenuta all’aria. La massima qualità ha permesso la buona resa di tutta l’operazione.

Come avete provveduto e in che tempistiche?

Il materiale è stato fornito dopo aver eseguito una consulenza approfondita con stratigrafie e analisi dei nodi critici dell’edificio, in particolare per le situazioni delicate come l’attacco a terra e il tetto piano.

Durante l’analisi e la consulenza abbiamo evidenziato i vantaggi di Radicsol, che mantiene la parete rialzata rispetto ai piani calpestabili interni ed esterni. Questo piano rialzato non tocca mai il basamento, garantendo protezione, evitando ponti termici e condense, e assicurando tenuta strutturale e antisismica.

Evalon, invece, è una membrana che offre in un unico materiale impermeabilità, traspirazione, protezione solare e altissima durabilità nel tempo.

Quali sono i plus dei vostri materiali?

Le prestazioni dei nostri materiali sono elevate. Mantenere asciutti i pacchetti e le strutture è fondamentale per garantire la durabilità e il mantenimento delle prestazioni nel tempo.

Grazie alla collaborazione tra gli nZeb Partner e ErgePearl, questo edificio è stato premiato a Klimahouse 2025.

Abbiamo condiviso materiali tecnici e specifici, rispondendo alle particolari esigenze del committente. La casa è stata costruita in modo eccellente sia dal punto di vista tecnico che estetico, con finiture di altissimo livello.