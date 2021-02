Eterno Ivica presenta Pedestal Prime®, il nuovo supporto per pavimentazioni sopraelevate già assemblato e pronto per la posa. Il design è curato nei minimi dettagli e garantisce una resistenza a carichi eccezionali.

Con i supporti Pedestal Prime® non servono anelli, tubi o prolunghe aggiuntive, in quanto la prolunga è già integrata. Una novità assoluta nel settore, che rende questo prodotto estremamente innovativo e facile da utilizzare.

Il supporto è disponibile in tre diverse misure per adattarsi perfettamente alle basi e consentire di coprire tutte le altezze da 30 a 420 millimetri. La sua forma ergonomica inoltre ne facilita la regolazione.

La speciale sagoma brevettata consente un notevole risparmio in fase di posa ed è progettata per garantire un ottimale deflusso dell’acqua. Basta un solo taglio seguendo la preincisione sul fondo per convertirla in una base per angolo. Per facilitare e velocizzare ulteriormente la posa sono predisposte due “asole” per l’aggancio delle clip, assicurando così una presa ottimale al supporto.

I supporti Pedestal Prime® sono compatibili con tutte le teste della linea Pedestal e Woodeck di Eterno Ivica: testa Ø 110 mm, testa XL Ø 150 mm, testa per travetto in alluminio, testa a incrocio per travetto in alluminio e testa universale per travetto in legno.

