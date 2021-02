La seconda edizione della fiera Colorè confermata a fine maggio

COLORè, la fiera del colore e delle finiture edili, in programma a Piacenza dal 27 al 29 maggio 2021 è confermata.

L’edizione 2021 sarà impreziosita da un salone tematico dedicato al Superbonus 110%. L’ente fieristico ha deciso di ampliare la platea dei fruitori con l’organizzazione di 110 EXPO, salone dedicato ai prodotti, alle tecnologie e ai servizi per i lavori edili e termoidraulici di efficientemente energetico e sismico degli immobili.

«Stanno partendo proprio in questi giorni i primi cantieri legati al Superbonus 110%, ed è per questo che abbiamo deciso di arricchire la seconda edizione di COLORè con una sezione interamente dedicata agli interventi agevolati previsti dal Decreto Rilancio. Piacenza Expo è il primo ente fieristico italiano ad organizzare un evento espositivo rivolto a questa importante tematica, che può davvero dare una spinta propulsiva e propositiva al comparto edile e delle costruzioni del nostro Paese», afferma l’amministratore unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli.

Forte dei patrocini e delle collaborazioni delle principali associazioni di categoria del settore (Aitiva, Anaepa Confartigianato, CNA, Anver, Anvides, Assonolo, Assosicurezza, Confedilizia, Cortexa, Gruppo del Colore e Associazione Italiana Progettisti Consulenti del Colore), COLORè si conferma un appuntamento di carattere tecnico dedicato principalmente ai professionisti e agli operatori dell’edilizia leggera.

In fiera i visitatori potranno trovare le principali novità e le più recenti innovazioni tecniche legate al mondo del colore e delle finiture edili, fortemente caratterizzata da tematiche innovative come la bioedilizia, le nanotecnologie, la corretta coibentazione degli involucri, le applicazioni per ambienti critici, la sicurezza sul lavoro, il risparmio energetico, l’isolamento termico e acustico.

Agli espositori tecnici del mondo del colore e delle finiture edili, si stanno aggiungendo tutti i settori legati al Superbonus 110%: produttori e installatori di finestre, infissi, caldaie, pannelli solari, cappotti termici e materiali isolanti.

Confermata anche quest’anno una ricca sessione di convegni dedicati alla formazione tecnica e all’aggiornamento professionale: tra i vari appuntamenti in programma anche AITIVADAY, il forum dei tecnici dell’industria orientato all’innovazione nel settore coating.

