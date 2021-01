Simas amplia la gamma di wc con scarico da 4,5 litri

L’acqua è un bene prezioso da salvaguardare. La maggiore attenzione ai consumi idrici ha portato anche il Governo a inserire nella Legge di Bilancio il nuovo bonus per la sostituzione di sanitari e rubinetti con apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.

«L’acqua è un bene primario che va tutelato e gestito», sottolinea Marco Giuliani, direttore generale Simas, azienda di ceramica sanitaria dal 1955 che ha implementato gli investimenti in ricerca e sviluppo, ampliando la sua gamma di vasi con flusso di scarico dell’acqua di soli 4,5 litri.

Moderni, di design o di gusto classico, i vasi di nuova concezione sono tutti realizzati secondo la Norma Europea UNI EN 997 a garanzia di sostenibilità ed efficienza idrica, che consentono un risparmio idrico ed energetico elevato.

Consolidamento del brand e rispetto dell’ambiente procedono di pari passo. «Da anni Simas depura e ricicla l’acqua utilizzata nel processo produttivo , così come progetta e produce WC in grado di funzionare con una quantità minima d’acqua, al tempo stesso valorizzando l’estetica e il design. Tutto questo si abbina a un sistema di trattamento dei rifiuti derivanti dalla lavorazione, che vengono trasformati in materia prima seconda e utilizzati in altri processi produttivi in ossequio al concetto di economia circolare».

Sanitari Simas con flusso a risparmio idrico

Simas propone diverse collezioni di sanitari di design, come Baden Baden, Vignoni e LFT Spazio. Tutti i wc sono filo muro con Sistema Rimless e flusso di scarico dell’acqua di soli 4,5 litri sia nella versione sospesa che da terra. Il design è essenziale anche nella parte interna, per una maggiore igiene e comodità nella pulizia. I sanitari dispongono anche del sistema di scarico traslato Renovate, per un inserimento funzionale nelle ristrutturazioni.

Oltre al design e alle prestazioni, questi sanitari di ultima generazione consentono la massima personalizzazione grazie all’ampia scelta dei colori. Le collezioni Baden Baden e Vignoni ad esempio offrono un’ampia gamma cromatica di tendenza, dal bianco lucido e nero lucido alle finiture bianco, nero, antracite, tela e cemento in versione Matt. LFT Spazio, disegnata da Terri Pecora, è invece disponibile nelle finiture bianco e nero lucido, bianco Matt e antracite Matt.