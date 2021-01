Isola Ursa a Klimahouse: conferenze on-line sulla sostenibilità ambientale

Tutto pronto per Klimahouse 2021, quest’anno in versione digitale a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso. Dal 27 al 29 gennaio 2021 la fiera dell’edilizia sostenibile di Bolzano riapre le porte on-line per presentare novità e trend del settore.

Tra i protagonisti torna anche quest’anno Isola Ursa, il progetto dedicato alla sostenibilità ambientale promosso da Ursa Italia, azienda specializzata nell’isolamento termico e acustico, anch’esso in una edizione tutta virtuale.

Attraverso pillole video proiettate durante la fiera Klimahouse, esperti e professionisti porteranno le loro conoscenze e il loro know-how, spaziando dalla tutela ambientale alle nuove frontiere dell’architettura eco-sostenibile, anche alla luce delle recenti misure introdotte in materia di sostenibilità europee e italiane, come il superbonus 110%. Le pillole verranno caricate all’interno del portale Isola Ursa e nel palinsesto digitale della fiera Klimahouse.

Tra i principali contributor dell’edizione 2021 ci saranno:

Leonardo Cavalli;

Alfonso Femia;

Roberto Mancini;

Massimo Roj;

Luca Zevi;

Claudio Turrini;

Cino Zucchi;

Vittorio Caponetto;

Mario Cucinella;

Lombardini 22;

Studio MAEID-Büro für Architektur und transmediale Kunst;

Studio Fortebis Group;

Archea Associati;

Goring & Straja;

Minucci Associati;

Scandurra Studio Architettura;

Studio Marco Piva.

Porteranno il loro contributo anche:

Alessandro Bratti, Direttore Generale ISPRA;

Roberto Barbiero, Climatologo dell’Osservatorio Trentino sul Clima;

Syusy Blady, autrice e conduttrice;

Stefano Caserini, Fondatore di Italian Climate Network;

Christian Casarotto, glaciologo e mediatore culturale presso il Muse;

Federica Pellegatti, Trento Film Festival;

Valeria Erba, Presidente ANIT

Oscar Farinetti, ideatore di Gree Pea e Eataly World

Nico Colonna, Smemoranda;

Herbert Dorfmann, euro-parlamentare;

Marco Gisotti, Giornalista e consulente del Ministero dell’Ambiente;

Simone Molteni, direttore scientifico LifeGate;

Marco Landi, Presidente di Atlantis Ventures, ex presidente di Apple Compute;

Ferdinando Napoli, Co-Fondatore Edilportale;

Thomas Mur, direttore Fiera Bolzano;

Luca Ferrario, Trentino Film Commission;

Ulrich Santa, Direttore Generale Agenzia Casa Clima;

Giuseppe Onufrio, Direttore Esecutivo Greenpeace Italia.

Come ogni anno, inoltre, Isola Ursa mantiene alta l’attenzione verso gli studenti proponendo conferenze per sensibilizzare i giovani ai temi della sostenibilità ambientale. Da mercoledì 27 a venerdì 29, nell’orario compreso tra le dieci e le dodici del mattino, saranno proposti incontri virtuali su piattaforma digitale Google Meet con Salvatore Magliozzi (ingegnere e travel blogger – Tototravel.it), Mariadonata Bancher (Architetto, Agenzia Casa Clima) e Luca Mercalli (Presidente Società Meteorologica Italiana).