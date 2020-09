Al via il Progetto 2020 per l’ambiente con Salvatore Magliozzi e Ursa Italia

Sabato 12 settembre parte il “Progetto 2020” per l’ambiente, l’impresa dedicata alla sostenibilità ambientale promossa da Ursa Italia con il travel blogger Salvatore Magliozzi e la sua Associazione Tototravel.it.

Un viaggio di 20 giorni in 20 regioni d’Italia per non dimenticarsi dell’ambiente. Magliozzi viaggerà a bordo di uno scooter elettrico per compensare le emissioni di CO2 in compagnia di alcuni curiosi passeggeri: tre bruchi, alloggiati in un cestino appositamente creato per tenerli al riparo dalle intemperie. Tutti potranno seguire il loro sviluppo e la creazione della crisalide. Le farfalle saranno poi liberate all’arrivo.

Ursa Italia, specializzata in soluzioni per l’isolamento termico e acustico, ha scelto di sostenere questo progetto per sensibilizzare sul tema dell’ambiente, già parte della sua mission. Il progetto è stato presentato durante la scorsa edizione di Klimahouse all’interno di Isola URSA.

Per una traversata interamente a emissioni zero, Magliozzi (in collaborazione con Rete Clima, Riccardo Valentini – Premio Nobel 2007 e Luca Mercalli – Presidente Società Meteorologica Italiana), calcolerà e compenserà la CO2 emessa dai traghetti utilizzati per lo spostamento dal continente alle isole. Seguirà il progetto denominato Carbon Offset, ovvero la compensazione di CO2 mediante riforestazione urbana in Italia, annullando così l’impatto negativo sull’ambiente.

In ogni tappa del tour sarà inoltre promosso un punto d’interesse e il cibo locale DOP/DOC e a chilometro 0.

Il viaggio partirà il 12 settembre dalla Sicilia per terminare in Sardegna il 1° ottobre. Intanto l’associazione mette in premio un viaggio per chi l’aiuterà a scegliere i nomi per i bruchi!

www.tototravel.it