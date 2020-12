Klimahouse 2021: la nuova edizione sarà tutta digitale

A causa delle note ragioni sanitarie che hanno messo in stand by fiere ed eventi, anche Klimahouse di Bolzano ha messo a punto una strategia tutta digitale per non mancare l’appuntamento di gennaio 2021. Tutti on-line dunque dal 27 al 29 gennaio per un’edizione completamente digitale della fiera dell’edilizia sostenibile di Bolzano.

Arriva infatti la Klimahouse Digital Edition con 57 ore di live-streaming, 40 esperti

internazionali e 2 palchi digitali e 30 eventi online dedicati all’aggiornamento

sulle tematiche più importanti della sostenibilità in edilizia. Tutti gli eventi saranno accessibili via streaming tramite l’acquisto di un unico Digital Pass.

«Siamo al lavoro per definire i dettagli di questa edizione interamente digitale che non intende sacrificare il valore dei contenuti e il proseguimento di un percorso ‘culturale’ di cui Klimahouse si fa portavoce ormai da 16 anni, rendendola un vero e proprio punto di riferimento anche in versione digitale», afferma Thomas Mur, direttore di Fiera Bolzano. «Klimahouse Digital Edition rappresenterà un’occasione di grande crescita che ci permetterà di arricchire anche l’edizione del prossimo anno”. Klimahouse come fiera fisica, con i suoi prodotti da provare e scoprire dal vivo, ritornerà a gennaio 2022».

Tra i momenti di punta della Klimahouse Digital Edition 2021:

– il Klimahouse Congress organizzato in collaborazione con l’Agenzia CasaClima che, nelle sue tre giornate tematiche, offrirà stimoli caldi e sfidanti sul binomio sostenibilità-design, sulle riqualificazioni ai tempi del Superbonus e sul rapporto tra qualità e salubrità indoor.

– il Klimahouse Prize, premio in quattro categorie dedicato alle aziende più innovative, messo a punto in un nuovo formato con il Politecnico di Milano.

– occasioni di networking tramite un tool di matchmaking online e un marketplace digitale

– il Klimamobility Congress, in programma il 28 gennaio, che affronterà numerose questioni legate alla mobilità sostenibile e un talk per i privati ricco di consigli da tenere in considerazione quando si acquista un’auto elettrica.

– l’hackaton “Onda Z @ Klimahouse 2021”, che vedrà i giovani sfidarsi su questioni legate al cambiamento climatico e alla riduzione dell’impatto ambientale sul territorio nazionale e locale, proponendo soluzioni alternative ed innovative