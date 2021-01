Stucco Veneziano di San Marco tra modernità e tradizione

Tra le decorazioni per pareti interne più apprezzate, lo stucco veneziano è uno dei simboli degli interni delle case italiane. Questa tecnica, che affonda le sue radici nell’antichità e ha avuto il suo massimo splendore nelle ville e nei palazzi di Venezia – da qui il nome – consente anche oggi di donare carattere e fascino agli ambienti.

Il rivestimento decorativo Stucco Veneziano di San Marco è applicabile su svariate superfici come gli intonaci, vecchi o nuovi, superfici in calcestruzzo o cartongesso, ma anche supporti in legno truciolare o conglomerati di varia natura; inoltre, è indicato per la decorazione di particolari e dettagli architettonici, quali cornici e colonne.

Finitura idrorepellente, estremamente versatile e attuale, Stucco Veneziano consente infinite possibilità creative. L’ampia gamma cromatica spazia da delicate tonalità pastello a tinte intense e avvolgenti.

Come applicare Stucco Veneziano

Per una resa estetica perfetta, prima di applicare Stucco Veneziano è necessario preparare le superfici eliminando le imperfezioni e livellando le irregolarità. Si prosegue utilizzando un frattazzo in acciaio per applicare uno o più strati di decorativo e rasare il supporto, fino ad ottenere una superficie liscia e uniforme.

Tra un’applicazione e l’altra è consigliabile attendere almeno 5 ore, carteggiando con carta abrasiva fine.

L’ultimo passaggio prevede che siano applicate piccole quantità di prodotto – anche di diversa tonalità rispetto al fondo – utilizzando una spatola in acciaio, con movimenti veloci e precisi. La resa finale varia in base al supporto originale, all’applicazione del prodotto e ai movimenti eseguiti dal decoratore.

A lavoro ultimato, è possibile lucidare il supporto premendo la spatola con movimenti semicircolari e successivamente utilizzare una carta abrasiva finissima per esaltare la brillantezza della finitura.