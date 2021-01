Proroga per il superbonus, ecco le novità

Annunciate e, alla fine, approvate. Nella Legge di Bilancio 2021 sono stati inseriti ritocchi sul fronte dei bonus dedicati all’edilizia. Ecco le novità:

Superbonus 110%. Come desiderato un po’ da tutti i partiti, ma non senza una lunga trattativa per la coperrtura finanziaria, il superbonus del 110% per l’isolamento e il consolidamento strutturale dei condomini e delle unità unifamiliari è stato prorogato al 30 giugno 2022. Ma con una possibile coda: basterà avere il 60% dei lavori già avviati e un Sal aperto e si potrà arrivare al 31 dicembre del 2022. Un’ulteriore proroga potrebbe poi arrivare grazie ai fondi europei.

Finestre e ristrutturazioni. Nuova proroga di un anno, cioè fino a fine 2021, dei bonus per le ristrutturazioni (50%), dell’ecobonus (65%), e per finestre e infissi (50%). Proroga anche per il bonus facciate (90%).

Bonus mobili. La Legge di Bilancio 2021 ha rifinanziato il bonus mobili, che passa a un tetto di spesa da 10 mila a 16 mila euro. La detrazione resta del 50% delle spese documentate per l’acquisto di mobili in fase di ristrutturazioni edilizie.

Condominio e colonnine. Bonus del 110% anche per le spese sostenute dal luglio scorso al 30 giugno 2022 per le colonnine di ricarica delle auto elettriche nei condomini. Ci sono però limiti di spesa: 2 mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, 1.500 euro per condomini fino a un massimo di otto colonnine e 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino oltre otto colonnine.

Per l’utilizzo dei bonus è necessario, come sempre, attendere le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, ma tutto fa supporre che ricalcheranno semplicemente quelle già in vigore.