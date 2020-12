Nuova finitura Pavifloor GL20 per pavimentazioni industriali

I pavimenti ceramici o in cemento richiedono una particolare protezione per resistere nel tempo, soprattutto quando si parla di pavimentazioni industriali. San Marco presenta una nuova versione della finitura Pavifloor messa a punto proprio per questo scopo.

Pavifloor GL20 è la nuova finitura epossidica bicomponente in grado di garantire un’ottima resistenza ai detergenti ed igienizzanti, agli oli, ai grassi e allo scivolamento, oltre che un’elevata tenuta alle pressioni meccaniche, come quelle dei carrelli elevatori.

Inoltre Pavifloor GL20 assicura una resa estetica ottimale anche negli ambienti industriali. Caratterizzato da una finitura satinata che si affianca alla versione semilucida, Pavifloor GL20 è personalizzabile scegliendo fra le numerose nuance del Sistema Tintometrico Marcromie.

Resistente all’usura e veloce da applicare, è possibile migliorare ulteriormente le prestazioni chimiche e meccaniche del prodotto applicando un ulteriore strato trasparente non pigmentato entro le 48 ore dall’applicazione del secondo strato. Formulata a basso contenuto VOC ed esente da plastificanti, consente di occupare in breve tempo i locali appena verniciati.

Conforme ai requisiti del Regolamento CE 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari, Pavifloor GL20 è idoneo in luoghi come magazzini o stabilimenti industriali.