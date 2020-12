Fabio Baldassari nuovo direttore commerciale di Wienerberger Italia

È Fabio Baldassari il nuovo direttore commerciale di Wienerberger Italia. Il manager entra nell’azienda di laterizi dopo aver già ricoperto per diversi anni il ruolo di direttore commerciale in altre importanti realtà italiane nel settore dell’edilizia: la sua pluriennale esperienza consentirà di proseguire la strada verso il successo dell’azienda. «Il rivenditore edile sta cambiando il modo di porsi sul mercato, sta diventando sempre più specializzato in grado di proporre un pacchetto di soluzioni innovative adeguandosi alle nuove sfide del settore delle costruzioni», commenta Baldassari. «Per Wienerberger l’innovazione è fondamentale e non riguarda solo il prodotto ma l’intero processo produttivo. Il nostro obiettivo è dunque quello di fornire, oltre che laterizi innovativi, servizi avanzati e in linea con le esigenze dei nostri clienti. Abbiamo quindi istituito il nuovo dipartimento Project Sales che rappresenta il punto di riferimento tra rivendita, impresa e progettista nella scelta delle migliori soluzioni per realizzare edifici energeticamente efficienti in linea con la normativa vigente».

Il manager aggiunge anche una considerazione programmatica: «Vogliamo continuare a essere considerati dai nostri clienti un partner affidabile e di riferimento in grado di fornire le migliori soluzioni sul mercato. Grazie al nostro team di professionisti, sviluppiamo soluzioni in laterizio innovative in grado di rispondere a qualsiasi esigenza costruttiva. Un valore aggiunto su cui vogliamo puntare è il nostro servizio customer care, infatti grazie ai nostri sistemi di digitalizzazione stiamo realizzando strumenti che ci consentono di rispondere ai nostri clienti in maniera veloce e professionale».

Secondo il manager «Nonostante il periodo difficile che stiamo attraversando, il mercato è in crescita grazie al decreto Rilancio (superbonus 110%). Questo ci consente di avere una visione positiva sul futuro del mondo delle costruzioni e di sviluppare soluzioni in laterizio sempre più all’avanguardia. Inoltre, abbiamo molto a cuore il tema della sostenibilità e per questo abbiamo deciso di effettuare l’analisi Lca (Life Cycle Assessment) dei nostri processi, con conseguente emissione della Dichiarazione ambientale di prodotto (Epd) per i nostri blocchi in laterizio, di questo ne siamo orgogliosi».