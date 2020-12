Colorè 2021 a Piacenza Expo: nuove date per la fiera del colore

Slitta l’edizione 2021 di Coloré, la fiera biennale dedicata al colore e alle finiture edili di Piacenza Expo. Da febbraio infatti la manifestazione è stata spostata a maggio 2021, precisamente dal 27 al 29 maggio, in un periodo di maggiore sicurezza per gli eventi professionali e di maggiore mobilità degli operatori professionali legati all’edilizia, all’industria del colore e ai decorativi.

La fine maggio rappresenterà inoltre per il settore un momento molto propizio, nel pieno dei lavori legati agli incentivi del superbonus 110%. Tecnici, applicatori, progettisti, produttori di pitture e vernici potranno così trovare a Piacenza il primo incontro fieristico utile per promuovere soluzioni per il mondo del colore, dell’edilizia leggera e delle finiture edili.

La ripresa partirà dalle tante opportunità dei cantieri di ristrutturazione sparsi in tutta la penisola. Nuove opere, interventi sull’edilizia pubblica, riqualificazione degli immobili residenziali, spazi sostenibili per una nuova logistica, nuovi comparti artigianali legati alle finiture sono gli scenari dove applicare le nuove soluzioni tecnologiche e le conseguenti promozioni commerciali.

Piacenza Expo ha già raccolto l’adesione di molte realtà produttive e commerciali del mondo dell’edilizia leggera sotto la spinta delle agevolazioni sul credito, grazie all’Aitiva Day dedicato ai tecnici dell’industria chimica ma anche alle nuove sezioni tematiche dedicate al cartongesso, all’impiego del colore nel settore della logistica e all’utilizzo di materiali naturali ed ecocompatibili. Non mancheranno anche le associazioni di settore e un ricco programma convegnistico.