20 novità per pavimenti e rivestimenti in ceramica a effetto wow

Mentre la filiera della ceramica è al lavoro per preparare il prossimo appuntamento di Cersaie, e nonostante il 2020 sia stato un anno traballante per l’economia e il settore, le aziende produttrici hanno presentato al mercato numerose novità per pavimenti e rivestimenti sempre più a effetto wow.

Mentre il minimal rimane un must per i bagni di piccole dimensioni, l’attenzione

ai dettagli, ai materiali e ai colori riveste sempre più importanza. Non più solo ceramica bianca, quindi, ma anche piastrelle dalle tinte pastello, superfici dall’effetto marmo, cemento e legno, con trame sempre più realistiche, e un ritorno del mosaico, con prodotti sempre più resistenti.

Altri trend di primaria importanza nel settore ceramico sono l’attenzione all’ecosostenibilità, che vede le aziende del settore impegnate in processi produttivi meno impattanti, e l’attenzione alla salute indoor, con trattamenti per combattere batteri e inquinanti.

Ecco alcune novità per pavimenti e rivestimenti in ceramica selezionate dalla redazione di YouTrade!

1. Opulence di Ceramiche Piemme si ispira alle texture di marmi e graniti pregiati con spettacolari effetti di iridescenza e colore: dal bianco scintillante della finitura Bliss al nero magmatico di Pleasure, dai grigi delle finiture Caprice e Delight fino all’eleganza del verde con venature dorate di Eccentric. La linea di piastrelle e lastre ceramiche comprende vari formati, fino a 60×120 cm, e si completa con una gamma di cinque decori a parete.

1 di 4

2. Sartoria, brand di Terratinta Group, presenta Equus, una linea di pavimenti e rivestimenti in gres ispirata al mondo equestre, con tre tipologie di superfici ottenute mediante pressatura a secco. Scolpiti e lavorati in rilievo, gli elementi si prestano a infiniti schemi di posa.

1 di 4

3. Fiandre Architectural Surfaces lancia due nuove texture ispirate dalla purezza del marmo bianco: Apuano Purissimo e Invisible, entrambe disponibili nelle finiture lucidata e semilucidata. Le lastre in finitura semilucidata sono, inoltre, attivizzabili e diventare ceramiche fotocatalitiche, ad azione antibatterica e autopulente.

1 di 4

4. La nuova collezione Sheer di Fap ceramiche dona personalità e ritmo agli ambienti grazie a una gamma completa di trame, texture e suggestioni materiche opache. Nel grande formato 80×160, la collezione in pasta bianca rende le pareti perfettamente omogenee, mentre il formato 25×75 è ideale per tutti i contesti, dal bagno alla cucina.

1 di 3

5. L’eleganza della pietra si sposa con la matericità del cemento in Loft, la nuova collezione di Porcelaingres d’ispirazione nord-europea in quattro varianti colore: Snow, Sand, Smoke, Dark. Il fondo è illuminato da piccole particelle iridescenti che conferiscono ulteriore carattere. Le lastre sono disponibili anche con coefficiente di scivolosità R11 e spessore di 2 cm per applicazioni in outdoor.

1 di 2

6. Woodsense è la nuova proposta effetto legno di Ragno che riporta in vita le suggestioni delle travi e tavolati di recupero. Forti variazioni cromatiche e segni del tempo mai uguali contribuiscono a rendere le superfici ancora più autentiche e vissute. Disponibile in quattro colori (beige, marrone, avorio e grigio) e tre formati: 25×150 cm; 19×150 cm e 20×120 cm (quest’ultimo anche su superficie strutturata per l’uso in esterno).

1 di 3

7. Una superficie morbida al tatto e facile da pulire, realizzata con un innovativo processo produttivo brevettato. Questa è StepWise, la nuova tecnologia che Marazzi ha sviluppato e applicato ad alcune nuove collezioni, sperimentandone l’efficacia sia su prodotti high performance come Terratech, sia sui nuovi gres effetto pietra della collezione Mystone, sia sul piccolo formato decorativo Crogiolo D_Segni Blend.

1 di 3

8. La naturalezza dell’ardesia, con le sue sfumature e imperfezioni, rivive in Ubik di Ceramiche Keope, una collezione versatile, adatta ad ambientazioni domestiche, spa urbane e design boutique. Disponibile in otto formati, da 120×120 cm a 9,7×60 cm, e in cinque miscele di colore: Walnut, Greige, Ivory, Grey e Anthracite.

1 di 4

9. Premiata con il Red Dot Award 2020, Policroma di Cedit disegnata da Cristina Celestino coniuga classicità e modernità. La collezione si ispira alle tessiture venate di marmi italiani in via d’estinzione e alle campiture cromatiche del marmorino, fatte convivere all’interno della medesima lastra. Accostate, le ceramiche creano ricche trame figurative e disegni bidimensionali di grande impatto visivo.

1 di 3

10. Rak Ceramics lancia Rak-Sanit, una gamma di soluzioni per pavimenti e rivestimenti in gres e ceramica realizzati con smalti che inibiscono la crescita dei batteri, riducendo il rischio di contagio e contribuendo a creare ambienti più sicuri.

1 di 2

11. La ceramica diventa la nuova protagonista dell’interior design con Del Conca House, il nuovo progetto di Ceramica del Conca di arredi unici ed eleganti, anche per esterno, realizzati con le grandi lastre: lavabi, panche, lampade, sedute, tavoli, cucine in gres porcellanato caratterizzati da innumerevoli combinazioni di superfici e colori.

12. Le collezioni i’Pix di Sicis riproducono la segmentazione delle superfici mettendo a punto, grazie alla combinazione di migliaia di tessere di mosaico, intricati motivi geometrici, paesaggi, fiori e astrazioni materiche. La nuova Capsule Collection Deep Sea ricrea straordinari fondali marini con una fauna affascinante e misteriosa.

1 di 3

13. Doppio riconoscimento per VitrA nell’edizione 2020 degli iF Design Awards: vincono il premio internazionale la collezione Equal per l’ambiente bagno, disegnata da Claudio Bellini, e la linea di piastrelle CementMix, trendsetter per WGSN, autorità nel campo delle nuove tendenze a livello globale.

1 di 2

14. Il marchio di Industrie Cotto Possagno Lustri Veneziani presenta Terre bianche, la nuova collezione di piastrelle artigianali realizzata con caolino bianco, caratterizzata da colori e sfumature che richiamano gli effetti cromatici dei mosaici e cristalli veneziani. La linea Murano riprende le nuance della natura combinandole tono su tono, mentre la linea Fusioni miscela i colori creando un effetto cromatico senza eguali.

1 di 2

15. Dune presenta Selena, la nuova serie ceramica dove la grafica dell’onice naturale è delicatamente trattata in una gamma cromatica che spazia dal tono avorio, al blu grigiastro fino al grigio intenso.

1 di 3

16. Calacatta Grey è la nuova superficie della linea MaxFine Marmi di FMG – Fabbrica Marmi e Graniti. Caratterizzata da fondo bianco e da una densa trama di venature grigie, è disponibile in due diverse finiture, lucidato e prelucidato, e cinque formati, dal 300×150 al 75×37,5 cm.

17. Gli ossidi del metallo, i riflessi cromati dell’acciaio e le morbide spatolature stonalizzate del cemento si uniscono nella nuova collezione di lastre in gres porcellanato effetto metallo Kerinox per ambienti moderni e sofisticati. Disponibile in quattro varianti di colore (Antracite, Bianco, Grigio e Sabbia), in due formati (60×60 cm e 90×90 cm) e in tre superfici complementari tra di loro (naturale, lappata e lucida).

1 di 3

18. Sensazioni di morbidezza e profondità per le piastrelle in gres porcellanato effetto resina Creos di Ceramiche Refin. Le lastre presentano una texture delicatamente mossa e irregolare, caratterizzata da zone leggermente lucide ed altre più opache, tipiche del processo di asciugatura della resina. La palette cromatica è composta da cinque colori neutri: bianco Bride, i grigi freddi Dorian e Shadow e i toni caldi Cookie e Mud, e due inedite proposte colorate, Bluebay e Coral, disponibili anche nel nuovo grande formato 120×278.

1 di 4

19. Disegnata da Matteo Thun per Florim Ceramiche, la collezione “Sensi of Casa dolce casa” si ispira alla tattilità delle terre naturali per creare piacevoli superfici toni neutri. La collezione è realizzata esclusivamente con l’utilizzo di materie prime naturali e con il 60% di materiali riciclati.

1 di 3

20. I pavimenti in ceramica Porcelanosa sono progettati in base ai parametri di materiali naturali come il legno (Starwood e Par-Ker) e la pietra (Ston-Ker), nonché di composti industriali ispirati al cemento (Harlem di Porcelanosa, Urban di Venis e XLight di Urbatek) e al metallo.