Mapei rinnova il sostengo alla Fondazione Sodalitas

Mapei ha scelto di sostenere ancora una volta Fondazione Sodalitas nel concorso Cresco Award Città Sostenibili, volto a premiare i Comuni e i progetti che intendono fare la differenza in tema di sostenibilità per una migliore qualità della vita delle persone.

Con il Premio Impresa Sistemi per la riqualificazione di pavimentazioni urbane e piste ciclabili per una nuova mobilitа sostenibile, durevoli nel tempo, Mapei ha inteso premiare il Comune che si è prefisso di attuare progetti destinati alla riqualificazione di superfici urbane capaci di coniugare gli aspetti normativi e le nuove tecnologie, fruibili a tutti e pensate per durare nel tempo.

Il Premio Impresa Mapei risponde agli obiettivi di sostenibilità Ssgs (Sustainable Development Goals) in materia di mobilità sostenibile, salute e benessere delle persone e resilienza dei territori: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età, costruire infrastrutture resilienti e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile e rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili,

Il vincitore, premiato durante l’Assemblea Nazionale di Anci, partner di Cresco Award, è stato il Comune di Collebeato, in provincia di Brescia, per il progetto di Porta al Parco.

“Uno stile di vita più sostenibile è possibile e Mapei lo promuove sensibilizzando l’industria e la filiera all’utilizzo di materiali che aumentino la durabilità dei manufatti, tecnologicamente all’avanguardia e attenti alla salute di applicatori e consumatori finali. Fondazione Sodalitas con questa iniziativa contribuisce a rendere il tema più vicino alle istituzioni locali che amministrano la comunità. Questa e altre iniziative di responsabilità sociale sono al centro della strategia di Mapei perché riteniamo che l’unico modo di fare impresa debba essere sempre responsabile e sostenibile”, ha commentato Veronica Squinzi, amministratore delegato di Mapei.

Mapei sostiene Fondazione Sodalitas dal 2011, anno in cui l’azienda è entrata a far parte della Fondazione. Nel corso del tempo ha partecipato ad iniziative come il Cresco Award Città Sostenibili, il Deploy your Talents e l’Inclusive Mindset. Nel 2016, Mapei ha rafforzato il legame con l’ingresso di Adriana Spazzoli, già Direttore Marketing & Comunicazione del Gruppo, alla Presidenza della Fondazione. Nel 2020 Veronica Squinzi, Amministratore Delegato di Mapei, è entrata a far parte del Consiglio di Fondazione Sodalitas rinnovando l’impegno della società nella responsabilità sociale.