Isolmant IsolTile, il silenzio è supersottile

Forte di un’esperienza di oltre 40 anni sul mercato dell’isolamento acustico e termico con il marchio Isolmant, Tecnasfalti ha da sempre l’obiettivo del benessere e del comfort abitativo. Ricerca, qualità, tecnologia e innovazione sono i capisaldi di questa realtà, in continua evoluzione per rispondere alle esigenze del mercato.

Come per Isolmant IsolTile, l’isolante anticalpestio a basso spessore desolidarizzante e armante, studiato ad hoc per tutti i tipi di applicazioni e posa, sia negli interventi di ristrutturazione sia nelle nuove costruzioni. Un prodotto versatile e completo che non deve mai mancare nei punti vendita della moderna distribuzione edile.

Grazie alla sua innovativa tecnologia racchiusa in soli 2 millimetri di spessore, Isolmant IsolTile garantisce un elevato abbattimento acustico sia nella posa sotto massetti a bassissimo spessore (≤ 3 cm) sia nella posa sotto pavimentazioni in ceramica, parquet e materiale lapideo.

Adatto sia direttamente su sistemi radianti a basso spessore, sia su massetti con o senza riscaldamento a pavimento, è disponibile in tre versioni:

– IsolTile Classic

– IsolTile Ad con adesivo removibile nella parte inferiore, studiato ad hoc per la posa sulle pavimentazioni esistenti

– IsolTile Bv con barriera vapore integrata (Sd > 40), indispensabile soprattutto in presenza di pavimentazioni in legno.

Facile e veloce da posare, IsolTile è la soluzione ideale per realizzare un sistema pavimento a regola d’arte ed efficace in termini di prestazione, durata e resistenza.

La continua ricerca di miglioramento e adeguamento alle richieste del mercato ha portato a una soluzione tecnologica funzionale che permette di garantire ottime prestazioni anche in situazioni completamente differenti.

Questo anche a favore del distributore, che con un unico prodotto riesce a rispondere alle diverse esigenze dell’utente. IsolTile, così come gli altri prodotti per l’isolamento sottomassetto e sottopavimento di Isolmant, è protagonista del sito sistemapavimento.it, uno strumento di supporto al lavoro del progettista, perché ricco di pacchetti certificati per le strutture orizzontali che permettono di scegliere soluzioni complete già testate per ogni esigenza di comfort e necessità di cantiere.