G&B Fissaggi: ancoranti chimici e meccanici per un mercato sempre più esigente

Dal fissaggio in nylon per la ferramenta ad acciaio, ancoranti chimici, sigillanti, siliconi e schiume poliuretaniche per il settore edile, ferramenta, elettrico e bricolage: G&B Fissaggi, azienda con sede a Villastellone (Torino) festeggia 40 anni di attività con una serie di prodotti studiati ad hoc per un mercato sempre più esigente e selettivo.

Ancoranti chimici Unifix

A partire dagli ancoranti chimici con formulazione Vinilestere certificata Ce Opzione 1 per calcestruzzo fessurato, con barre filettate e ferri da ripresa nelle due versioni: Tap! Gebofix Sismik Pro Ve-Sf (410 millilitri) certificata Seismic Cat. C1- C2 e Gebofix Pro Ve-Sf (410 – 300 -345 millilitri) certificata Seismic Cat. C1, disponibile anche nella versione Nordic, per applicazioni a basse temperature.

Tutta la linea Vinilestere è certificata Ce anche per fissaggi su muratura piena e forata e per applicazioni in fori sommersi, mentre Gebofix Epo Plus Re 3:1 (385, 585 millilitri) è certificata Seismic Cat. C1- C2.

L’ancorante è certificato anche per fissaggi in fori carotati e ha una formulazione epossidica pura.

Ancoranti meccanici Unifix

Tra gli ancoranti meccanici, il fissaggio strutturale per carichi pesanti ad altissima performance G&B propone Sita Acciaio Ce Opzione 1, disponibile nei diametri 8-16 millimetri, anche in versione Inox Aisi 316 (A4).

Gamma Acciaio Ce 1 è disponibile nelle misure M6-M16, acciaio 8.8, con testa esagonale e testa piana svasata. G&B Fissaggi è certificata Uni En Iso 9001:2000 produce sistemi di fissaggio in nylon, acciaio e ancoranti chimici, siliconi, sigillanti e schiume poliuretaniche per il settore ferramenta e utensileria, edilizia, industria, settore elettrico, termo-idraulico e fai da te.

Nel catalogo trovano spazio anche gli spray tecnici GeboTec Professional, una linea per fissaggi a sparo, un’ampia offerta di rivetti e inserti, una linea completa fissaggi speciali e prodotti per l’edilizia, la linea Gebfor di punte e accessori per elettroutensili, la linea di fissaggi Idrofis e Sanifis per il settore termoidraulico ed elettrico.