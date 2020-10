Il nuovo portoncino d’ingresso Thermo65 di Hörmann abbina un’estetica raffinata a elevate performance in termini di sicurezza ed efficienza energetica.

Disponibile in dimensioni fino a 1250 × 2250 mm, Thermo65 è disponibile in sei motivi, quattro colori (bianco traffico, grigio antracite, marrone terra e antracite metallic) e tre finiture pellicolate Decograin (Golden Oak, Dark Oak e Night Oak) sul lato interno ed esterno.

Dotato di un battente in acciaio a taglio termico (con spessore di 65 mm), questo modello garantisce una coibentazione termica pari a 0,87 W/(m²xK), oltre a un buon livello di sicurezza, grazie all’equipaggiamento di sicurezza certificata RC 2 con serratura antiscasso a 5 punti antieffrazione, fornito di serie, in grado di resistere a un tentativo di scasso della durata di tre minuti, in base agli standard convenzionali internazionali.

Thermo65 è disponibile anche con elementi laterali, sopraluce o serrature automatiche.