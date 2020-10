Operazione cash back con Fakro

Acquistare una finestra Fakro è più conveniente grazie a una iniziativa di cash-back. L’azienda, secondo player a livello mondiale nel settore delle finestre da tetto, infatti, ha dato il via alla nuova iniziativa Cash Back 2020. Si tratta di un’operazione promozionale rivolta ai privati in tutto il territorio nazionale, che consente a chi sia alla ricerca di finestre per la propria mansarda di scegliere l’alta qualità dei prodotti Fakro a un prezzo vantaggioso.

Fino al 30 novembre 2020, infatti, a quanti acquisteranno i serramenti Fakro in combinazione con almeno un accessorio esterno o interno, l’azienda rimborserà fino a 300 euro. Più specificatamente verranno rimborsati 25 euro per ogni finestra ad apertura manuale e 50 euro per ogni finestra ad apertura elettrica, per un massimo di sei prodotti.

Il rimborso può essere richiesto sull’acquisto sia dei serramenti per tetti a falda che per i modelli per tetti piatti. Per quanto riguarda gli accessori, invece, sono inclusi nella promozione le tende parasole esterne Amz, gli avvolgibili esterni Arz e le tende oscuranti interne Arf, sia nelle versioni manuali sia in quelle elettriche.

Per partecipare all’operazione è sufficiente registrarsi sul sito www.promo.fakro.it e, una volta completata la spesa, inviare il modulo di richiesta rimborso allegando la prova di acquisto. Il rimborso verrà effettuato una volta accertata la corretta compilazione del form, entro 20 giorni lavorativi.