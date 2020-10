Laterizi: FullBlock FBM, il blocco da classe A

Raggiungere la classe A, semplicemente allineando un mattone sull’altro. È l’obiettivo di molti progettisti e un traguardo raggiunto da Fbm, Fornaci Briziarelli Marsciano, una delle aziende con maggiore tradizione nel settore dell’edilizia, che fornisce l’intera gamma di prodotti in laterizio.

Nata nel 1906, Fbm appartiene tuttora alla famiglia che l’ha fondata. Fbm vanta 4 stabilimenti di produzione, impiega 300 dipendenti e una rete commerciale costituita di oltre 90 agenti di vendita che operano su tutto il territorio nazionale, con 12 magazzini di distribuzione.

Non solo: è anche un’impresa che ha saputo innovare. Fbm produce l’intera gamma dei laterizi: tegole e coppi che costituiscono il core business della società, mattoni in pasta molle, faccia a vista e blocchi in laterizio. A proposito di questi ultimi, oggi propone al mercato una vera e propria innovazione.

Fbm FullBlock: innovazione e solidità in laterizio

La linea FullBlock consiste in blocchi di laterizio portanti e da tamponamento riempiti di EPS con grafite. Questi prodotti sono pensati anche per realizzare edifici performanti anche in zona sismica. Oltre ai blocchi di tamponatura riempiti di materiale isolante, la novità è l’introduzione di blocchi termici portanti antisismici ad alte prestazioni energetiche, con l’impiego di inserti in Eps con grafite.

I nuovi blocchi FullBlock sono stati sottoposti a prove termiche presso l’Università degli Studi di Perugia. Dai rapporti di calcolo eseguiti secondo la normativa Uni En 1745, per i blocchi riempiti con Eps grafitato si ottiene un netto miglioramento delle prestazioni termiche e acustiche.

«L’impiego di questi blocchi ad alte prestazioni energetiche assicura di per sé la qualificazione energetica in classe A dell’edificio. I FullBlock consentono di non dover più ricorrere a sistemi posticci di isolamento, come cappotto termico, applicazioni di pannelli o insufflaggio delle pareti, ottenendo una casa con le migliori prestazioni energetiche semplicemente posando i blocchi della struttura di base. Con ovvi vantaggi in tema di mantenimento costante nel tempo delle prestazioni e totale assenza di manutenzione tipica del muro in laterizio».

Non solo: «I blocchi portanti antisismici sono dotati di massima resistenza al sisma e garantiscono la sicurezza della costruzione». Infine, un altro vantaggio: «I FullBlock permettono celerità di posa, massima costanza e durata delle prestazioni. Per questo, posando semplicemente dei blocchi in laterizio si ottiene una parete termicamente e acusticamente efficiente con valori ai massimi livelli».