Superbonus 110%, spunta l’allungamento al 2024

Il superbonus 110% si allungherà fino al 2024. Per ora è una promessa, quella del ministro allo Sviluppo Stefano Patuanelli. In effetti la proposta era già balenata in sede di conversione del decreto Rilancio, ma era stata accantonata a causa della mancanza di copertura finanziaria. Ora, però, i soldi per allungare il superbonus potrebbe fornirli la tanto bistrattata Europa con 30 miliardi del Recovery Fund.

L’anticipazione su un possibile allungamento dell’incentivo è contenuta in un’intervista rilasciata da Patuanelli al Corriere della Sera: «Il periodo più ampio darebbe più stabilità ed efficacia anche alla misura già vigente e incoraggerebbe nuovi investimenti da parte degli operatori di mercato», spiga il ministro. «Con un tasso di intervento di circa l’1% l’anno della superficie complessivamente occupata». Tutto da vedere se le intenzioni si tradurranno in realtà. Ma almeno sappiamo che l’obiettivo è chiaro.