Isolmant in Tour: nuovi convegni e seminari sull’isolamento acustico

Riprendono gli appuntamenti con Isolmant in Tour, il programma di convegni e seminari, in presenza e online, dedicati a progettisti e dei professionisti del settore con cui Isolmant diffonde la cultura dell’isolamento acustico.

Il programma avrà come focus principale la riqualificazione abitativa. Tre i temi principali che verranno approfonditi nei vari momenti formativi:

– il Sistema pavimento, un insieme di soluzioni per le strutture orizzontali per ciascun sistema costruttivo, dal più tradizionale alle nuove frontiere. Isolmant ha preso in esame tutti gli elementi che compongono la stratigrafia per valutarla nel suo insieme e individuare per ogni pavimento e finitura il prodotto isolante più indicato a seconda della posa utilizzata;

– il sistema a secco Isolmant4you. L’innovazione per l’isolamento acustico di Isolmant si combina a diverse lastre in cartongesso per dare vita a soluzioni personalizzate per ogni ambiente e intervento di ristrutturazione;

– la correzione acustica con isolspace, la gamma di soluzioni fonoassorbenti dal design minimal e personalizzabile.

Non mancheranno poi seminari più tecnici, organizzati in collaborazione con gli Ordini Professionali, per approfondire le normative sull’acustica e l’importanza di una corretta progettazione degli edifici.

Molto spazio avranno anche gli appuntamenti online di carattere tecnico-commerciale organizzati a favore del mondo della distribuzione, per approfondire caratteristiche e vantaggi dei vari sistemi applicativi. L’iniziativa “Isolmant Caffé”, rappresenta un’opportunità di momenti di formazione one-to-one per approfondire tematiche specifiche o i prodotti della gamma Isolmant.

Dopo il convegno organizzato da Made Local martedì 15 a Padova, sul tema «Progetto riqualificazione», seguiranno altri due appuntamenti: prima a Firenze, il 24 settembre e quindi a Torino il 30 settembre.

Gli appuntamenti online partiranno invece con i seminari organizzati in collaborazione con Anit sull’attuale situazione normativa in materia di efficienza energetica e isolamento acustico: si parte il 29 settembre con il focus su Napoli e la Campania.

Spazio anche al tema della correzione acustica con i seminari organizzati da eLearingonWeb sul tema «La correzione acustica come elemento di design. Soluzioni e sistemi dal progetto alla realizzazione» (primo appuntamento il 23 settembre).

Per ulteriori informazioni: http://www.isolmant.com/it/attivita/formazione