Certificato di Valutazione Tecnica per la gamma Planitop Hpc di Mapei

Nell’ambito delle soluzioni per il calcestruzzo armato, Mapei ha ottenuto il Certificato di Valutazione Tecnica per la gamma Planitop Hpc, di tecnologia Fibre Reinforced Concrete, particolarmente indicata per il ripristino e il rinforzo delle strutture in basso spessore e senza l’ausilio dell’armatura tradizionale.

Mapei si qualifica pertanto come il primo produttore di soluzioni fibrorinforzate per il rinforzo strutturale a ottenere il Cvt dal Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e l’unico a offrire una gamma completa di prodotti Frc certificata sia per il ripristino del calcestruzzo sia per l’utilizzo strutturale.

Appartengono la gamma Planitop Hpc malte e betoncini classificati Hpfrcc (High Performance Fibre Reinforced Cement Composites), composti da una matrice cementizia a elevatissime resistenze meccaniche (Hpc) e fibre strutturali in acciaio (Frc), che conferiscono al prodotto elevate duttilità e tenacità e maggiore capacità resistente in fase plastica (post-fessurazione). Le fibre contenute nelle malte e nei betoncini Planitop Hpc sostituiscono (parzialmente o totalmente) le tradizionali barre di armatura all’interno degli elementi strutturali, riducendo o eliminando del tutto il loro impiego.

Le soluzioni Planito Hpc sono indicate per interventi di ripristino e rinforzo di strutture in calcestruzzo armato come travi, pilastri e nodi, rinforzo estradossale di solai, ripristino di pavimentazioni industriali, stradali ed aeroportuali e infine nella ricostruzione di elementi strutturali di strutture viarie. Planitop Hpc è una malta cementizia bicomponente, colabile, a elevata fluidità e ritiro compensato, indicata per interventi di incamiciatura di pilastri e travi in basso spessore.