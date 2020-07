Eclisse: 3 nuovi accessori per porte scorrevole a scomparsa

Eclisse presenta tre nuovi accessori che migliorano le performance delle porte scorrevoli a scomparsa.

Kit di sostituzione per binario estraibile

Le porte scorrevoli a scomparsa scorrono all’interno di un binario che con il tempo e l’uso quotidiano è soggetto ad usura. Già nel 1989, Eclisse aveva brevettato il binario estraibile, che permette di sostituire questo componente senza interventi di muratura.

Ora, all’interno del nuovo kit di sostituzione, oltre al binario estraibile e a due carrelli di scorrimento e ferramenta, è presente anche l’accessorio soft-close Eclisse Bias, che permette di chiudere la porta a scomparsa con un movimento dolce e silenzioso, senza mai farla sbattere.

Eclisse Push&Pull per agevolare la presa dell’anta

Eclisse Push&Pull è il nuovo accessorio che agevola la presa dell’anta a scomparsa quando questa si trova completamente all’interno del muro. Basta una lieve pressione iniziale per permette lo scostamento del pannello porta dalla sua posizione iniziale. Un accessorio completamente invisibile dall’esterno, particolarmente apprezzabile in presenza di pannelli porta in vetro.

Eclisse Push&Pull è disponibile per porte in vetro e legno, in due versioni a seconda del modello di controtelaio, è applicabile anche su controtelai già posati e abbinabile all’accessorio soft-close Eclisse Bias.

Nuova levetta tiraporta compresa nel kit di chiusura

Tutti i pannelli porta in legno vengono forniti di serie con il kit di chiusura che comprende una levetta tiraporta, più comoda nella presa rispetto al precedente ditale di trascinamento. Una soluzione pulita ed elegante, e che, essendo filo muro, assicura una chiusura perfetta tra le due ante.