Gamma speciale di colori da Salomé Yachts e Boero YachtCoatings

Salomé Yachts e Boero YachtCoatings hanno sviluppato una gamma di colori di rivestimento unica per yacht di lusso molto esclusivi. “Siamo molto lieti di collaborare con il leader di mercato nei rivestimenti per yacht. Gruppo Boero e Salome Yachts svilupperanno insieme la propria gamma di colori di rivestimento per innescare una nuova ondata di personalizzazione dei colori”, ha dichiarato Etienne Salomé, fondatore e Ceo di Salome Yachts & Design .

L’ideatore della Bugatti La Voiture Noire, l’auto più costosa del mondo, ha iniziato la sua avventura nel settore nautico creando una serie completamente nuova di tender nella sua compagnia di moto d’acqua. Il risultato è uno yacht di lusso aerodinamico simile a un’auto da F1 ispirato alla Bugatti Type 57SC, nota come The Atlantic, il veicolo più bello di tutti i tempi secondo Salomé. Ecco l’origine del nome della serie.

Salomé Yachts ha lanciato il primo colore di rivestimento esclusivo ufficiale di questa collaborazione: Exp-Yellow. Questo colore esclusivo non solo è immediatamente riconoscibile, ma “rappresenta lo spirito pionieristico del team di Salomé Yachts”. Lavorando insieme, le aziende mirano a fornire colori speciali per i nuovi proprietari.

“Siamo guidati dalla nostra passione per il mare e dal nostro desiderio di soddisfare i nostri clienti ed essere parte integrante del loro successo. La collaborazione con Salomé Yacht ci consente di soddisfare i proprietari garantendo loro la bellezza ed il colore che stavano aspettando per i loro yacht, ma allo stesso tempo, dando loro una protezione forte con prodotti di alto livello”, commenta Luca Serventi, direttore commerciale della Divisione Yachting del Gruppo Boero.