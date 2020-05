Conte promette gli ecobonus al 100%

Ecobonus al 100%. Non si spende nulla: il costo verrà detratto dalle tasse completamente. € uno dei punti caldi citati dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo discorso alle Camere per spiegare la Fase 2. “Contiamo anche di recuperare all’interno dei prossimi provvedimenti utili un intervento di complessivo potenziamento delle detrazioni fiscali a beneficio del settore dell’edilizia e della sostenibilità”, ha anticipato il premier. “Stiamo studiando e vogliamo inserirlo già nel prossimo decreto legge, quello sulle misure economiche, l’applicazione di un articolato meccanismo che offra a tutti i cittadini di potere procedere a interventi di riqualificazione energetica e di efficientamento antisismico arrivando a beneficiare di sconti pari al costo pressoché totale dei lavori effettuati. Puntiamo molto su questo strumento perché lo riteniamo particolarmente efficace per valorizzare gli immobili, sostenere il settore delle costruzioni e per generare occupazione”. L’idea, già circolata (come pubblicato da youtradeweb.com) è stata proposta dal ministro allo Sviluppo, Stefano Patuanelli, ma ora, con il rilancio del capo del governo, assume un peso maggiore. Un impegno che il mondo dell’edilizia ora attende si trasformi in strumento di legge. Certo, bisognerà vedere poi, nel concreto, come si tradurrà l’intento annunciato in Parlamento.