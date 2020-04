Knauf: strategia di sistema per vincere l’emergenza

Per contribuire attivamente per superare l’emergenza innescata dal coronavirus, Knauf ha scelto di impegnarsi con una strategia di ampio respiro, collettiva e condivisa. L’azienda ha scelto di mantenere l’operatività della propria struttura e di adottare un piano di misure a supporto della filiera, riunite sotto l’hashtag #InsiemeCeLafaremo.

“Knauf crede nella solidarietà e nella collaborazione; così, nel momento in cui tutti sono chiamati a dare il proprio contributo alla lotta contro l’epidemia, Knauf ha ritenuto doveroso impegnarsi donando un progetto integrato invece di disperdersi in singole iniziative sparse” ha spiegato Damiano Spagnuolo, Marketing & Product manager Knauf. “Nella situazione di emergenza Knauf c’è e resta in prima linea, operativa nel consegnare tutto il materiale occorrente alle strutture sanitarie e nel dare a progettisti, imprese e applicatori che sono sul campo tutta la consulenza, il supporto e l’assistenza necessaria, perché da questa emergenza usciremo solo operando tutti assieme”.

Le iniziative Knauf #InsiemeCeLafaremo

Con il servizio #CantiereSmart Knauf assicura un potenziato supporto progettuale, tecnico, operativo e logistico che va dall’assistenza on demand alla fornitura di materiali per chi, come progettista, impresa o applicatore, in questi giorni è impegnato nella corsa alla realizzazione di ambienti destinati alla gestione dell’emergenza sanitaria.

#ProgettoaKasa invece è il servizio messo a punto per supportare progettisti e architetti che, seppur lontani dai cantieri, stanno dedicando questo periodo all’attività progettuale: a loro disposizione nuovi contenuti tecnici, webinar, assistenza, tutoring, affiancamento e supporto per scaricarli dalle incombenze più tecniche e operative e lasciare loro più tempo da dedicare a creatività e qualità del proprio lavoro.

Con il servizio #lmparoaKasa, l’azienda ha messo online un articolato servizio di formazione e informazione con webinar, in podcast e on demand, e approfondimenti a tema su argomenti verticali utili ai vari segmenti dei suoi target.

#LeggoaKasa è invece il servizio di creazione e pubblicazione di contenuti frutto del know-how Knauf con magazine, focus e approfondimenti per continuare a informare anche a casa su soluzioni e prodotti Knauf.

In più, Knauf ha scelto di mantenere attiva la sua struttura tecnico/produttiva e di adottare un modello organizzativo capace di dare risposte integrate all’edilizia sanitaria/ospedaliera.

“L’emergenza richiede la velocità e la qualità che i nostri sistemi assicurano. È nostro dovere mettere progettisti, imprese e applicatori nelle migliori condizioni per coglierli!” spiega Spagnuolo.

Oltre a continuare a stare in prima linea fornendo materiali, sistemi e assistenza ai cantieri aperti, Knauf ha deciso anche di contribuire in prima persona alla costruzione a tempo di record di una struttura sanitaria nel nord Italia fornendo tutte le necessarie soluzioni, dai materiali alla consulenza tecnica e progettuale, e mettendo il suo magazzino prodotti, la sua organizzazione, la sua tecnologia, e il suo capitale umano a totale disposizione dei responsabili della struttura in questione.

I vantaggi dei sistemi a secco per l’edilizia sanitaria e ospedaliera

Gli ospedali e gli edifici sanitari richiedono strutture e finiture che garantiscono elevata resistenza agli urti e al fuoco, prestazioni di assorbimento e isolamento acustico notevolmente superiori, capacità di assicurare un ambiente confortevole, igienicamente salubre e sicuro dal punto di vista antisismico.

Non solo: anche gli impianti di cui i locali devono essere dotati sono estremamente numerosi, complessi e particolari e richiedono strutture adeguate ad accoglierli in totale sicurezza, facili e veloci da allestire ma anche da disallestire in caso di improvviso mutamento delle esigenze.

I sistemi Knauf superano la logica del prodotto singolo, e creano strutture in cui caratteristiche e funzionalità di ogni elemento si integrano per dar luogo a soluzioni mirate, capaci di risolvere ogni specifico problema.

Nel contesto dell’emergenza i sistemi a secco consentono di edificare le necessarie strutture alla massima velocità. Le fasi di montaggio si susseguono con rapidità, senza le attese tra una fase e l’altra necessarie ai sistemi tradizionali, favorite anche dalla leggerezza sia per le fasi di movimentazione sia per le fasi di installazione . In più, anche la pulizia del cantiere e la riduzione degli sfridi che tale sistema offre contribuiscono ad accelerare la costruzione.Le strutture a secco garantiscono inoltre la totale attrezzabilità impiantistica e una facile ispezionabilità.