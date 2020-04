Costruzioni, nasce il colosso Webuild

Via libera alla nascita del colosso delle costruzioni Webuild: la maggioranza dei creditori di Astaldi, infatti, ha dato l’ok alla proposta di concordato preventivo. Una mossa che apre all’acquisizione del gruppo di costruzioni da parte di Salini Impregilo. La proposta di concordato ha ricevuto l’ok dal 58,32% dei creditori. L’acquisizione di Astaldi da parte di Salini è la parte di fondamentale di Progetto Italia, il piano che punta a creare un campione nazionale nel settore delle costruzioni attraverso l’aggregazione di più operatori, con il supporto di Cdp e di alcune banche creditrici. Proprio la Cdp lo scorso autunno ha partecipato all’aumento di capitale da 600 milioni di Salini Impregilo, di cui 225 milioni saranno utilizzati per acquisire il 65% di Astaldi. La Commissione Europea ha già dato il via libera all’acquisizione. Dall’unione di Salini Impregio e Astaldi nascerà un nuovo gruppo che ha già un nome: Webuild.