Woodsense, il nuovo gres effetto legno di Ragno

Woodsense è la nuova proposta di gres effetto legno di Ragno, ispirata alle travi e ai tavolati di legno antico di recupero. Un materiale autentico e vissuto che presenta forti variazioni cromatiche e segni del tempo, con tracce di tarli, moschettature, spaccature e segni di chiodi o punzoni.

L’effetto resta comunque armonico grazie ad una evoluta tecnologia digitale di ultimissima generazione che, a partire da scansioni grafiche ad alta risoluzione, permette di controllare l’utilizzo di inchiostri lucidi e opachi esaltando la naturalezza del prodotto.

Il nuovo gres effetto legno Woodsense di Ragno è pensato per il rivestimento di pareti e pavimenti, sia indoor che outdoor. È disponibile in quattro colori naturali: beige, marrone, avorio e grigio. Tutte le colorazioni sono sviluppate in tre diversi formati: 25×150 cm; 19×150 cm e il più classico 20×120 cm (quest’ultimo è realizzato anche su superficie strutturata per l’uso in esterno).

Woodsense presenta anche una versione spessorata di 20 mm, nei formati 40×120 cm e 60×60 cm nei colori beige, marrone e grigio, adatta sia alla posa tradizionale a colla ma anche a secco.