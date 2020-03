Webinar Ytong Academy OnWeb: la formazione non si ferma

Questo momento così diverso dalla nostra frenetica quotidianità ci obbliga a fermarci. L’emergenza sanitaria in corso per il Covid-19 ci obbliga a mettere tutto in standby e riprogrammare le nostre giornate e le nostre attività.

Da sempre attenta ad offrire eccellenza ed efficienza, anche in questo momento Xella Italia si impegna a continuare a offrire la propria professionalità con Ytong Academy ONWEB.

Ytong Academy ONWEB offre webinar tecnici grazie ai quali sarà possibile interagire direttamente non solo con lo staff tecnico di Ytong, ma anche con professionisti che hanno utilizzato il sistema Ytong e Multipor e saranno online per raccontare la loro esperienza.

Il primo incontro è lunedì 23 marzo, dalle ore 15 alle 16, con l’architetto Luzzi, cofondatore di Dreamhouse.

Qui il calendario completo:

23.03.2020 – La rivoluzione digitale di Ytong e Multipor

24.03.2020 – La progettazione dei tamponamenti in calcestruzzo cellulare

25.03.2020 – Cappotto minerale per una casa passiva

26.03.2020 – NZEB e tenuta all’aria

27.03.2020 – Un cantiere di muratura portante in Emilia