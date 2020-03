Centro Edile Antonini apre Ideoteca, un nuovo showroom Livingmade

Con i suoi 100 metri quadrati e tre vetrine su strada, Ideoteca di Centro Edile Antonini, rivendita del Gruppo Made, rappresenta un nuovo modello di business per il rivenditore edile, un’evoluzione del punto vendita che vede nello showroom non più un appendice del magazzino edile ma una struttura indipendente in grado di guidare il cliente verso una scelta tanto personale quanto tecnicamente adeguata.

Il nuovo showroon Livingmade di Centro Edile Antonini si chiama “Ideoteca – idee per abitare la bellezza”, e si trova in Corso Lodi, a Milano.“Con questa show-room Livingmade ci rivolgiamo a un mercato diverso: il privato innanzitutto, ma anche di riflesso l’impresa e i progettisti”, spiega Simone Brambilla. La struttura di consulenza e di vendita si pone da tramite fra cliente privato e impresa, offrendo il supporto tecnico necessario – per esempio nella scelta delle finiture, nella progettazione del bagno e della cucina – mentre, nel caso di interventi edili, il punto di riferimento dell’impresa è il magazzino edile.

L’Ideoteca di Centro Edile Antoni presenta anche “zone a comfort aumentato”, un servizio su misura per le persone con mobilità limitata e anziane.

