Il Pvc guadagna quote sul mercato dei serramenti

Nel 2019 il mercato del serramento in Italia è stato compreso in 5,7 milioni di unità finestra. Di queste, circa 2,25 milioni sono stati serramenti in Pvc, con un’incidenza di circa il 40% sul mercato complessivo. Un dato significativo soprattutto se paragonato con quello del 2000 quando la finestra in Pvc rappresentava il 15% del mercato.

Sono dati contenuti nella ricerca di mercato sul serramento in Pvc In Italia effettuata sulla base dei dati raccolti in collaborazione con dieci aziende associate (Alphacan, Aluplast, Deceuninck, Finstral, Gealan, Profine, Rehau, Salamander, Schüco e Veka), che rappresentano la maggior parte del mercato dei serramenti polimerici.

Secondo i dati raccolti, dunque, il 2019 si è chiuso con + 4,8% rispetto all’anno precedente, in crescita per il quinto anno consecutivo, grazie soprattutto dalla sostituzione nel settore residenziale. Sono stati quasi 10 milioni i metri lineari di telaio per finestre in Pvc immessi sul mercato italiano dalle aziende a fronte di circa 9,5 milioni nel 2018. Registrano un leggero incremento i profili per telai bianchi pur rimanendo, con il 52%, ancora molto vicini ai profili pellicolati (48%). Dalla ricerca sono stati esclusi dal calcolo i profili persiana mentre sono compresi quelli per finestre scorrevoli.

Calcolando circa 6 metri di profilo telaio per ciascuna finestra campione, le unità serramento in Pvc prodotte nel 2019 sono state complessivamente 1.656.719. Traducendo il dato in tonnellate, sono 29.700 sulla base di un peso medio di 18 chilogrammi per serramento. A queste quantità vanno aggiunte le unità finestra importate dall’estero non facilmente quantificabili data la complessità del mercato. La stima è, comunque, di un incremento di circa 80 mila unità, per un totale di 600 mila, spinto anche dagli incentivi fiscali per la sostituzione dei vecchi serramenti. Il conseguente giro d’affari prodotto è stato di circa 615 milioni di euro, con un’influenza non marginale sul Pil.

Segnali di costante crescita arrivano anche dal settore del riciclo. L’ultimo Bilancio di VinylPlus, l’Impegno volontario per la sostenibilità dell’industria europea del Pvc, riporta un riciclo totale di 739.525 tonnellate di Pvc in Europa nel 2018, con un incremento del 15% rispetto all’anno precedente. Risultato già molto vicino all’obiettivo iniziale di riciclare 800 mila tonnellate annue entro il 2020 poi aggiornato a 900 mila entro il 2025 e a 1 milione entro il 2030. Rispetto al totale delle tonnellate provenienti dalle diverse applicazioni, 326.276 (il 44%) derivano dal recupero e riciclo di profili finestra e prodotti correlati.