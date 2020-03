Il ministro Patuanelli promette un ecobonus al 100%

In arrivo un ecobonus al 100%: a riqualificare un edificio il proprietario non paga niente, rimborsa tutto lo Stato. Possibile? Se la promessa del ministro allo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli (M5S) sarà mantenuta, andrà proprio così. Per ora, però, è solo una promessa, appunto, affidata alle colonne del Sole 24Ore. Al quotidiano di Confindustria il ministro ha detto che «è fondamentale il potenziamento dell’ecobonus. Si può spingere portando anche al 100% la detrazione per l’efficienza energetica e accompagnandola con lo sconto in fattura». Insomma, oltre a questa (incredibile?) promessa, che dovrà trovare riscontro in una decisione governativa, nei fondi necessari a finanziarla e, infine, nell’approvazione del Parlamento, tornerebbe anche lo sconto in fattura che tanto ha fatto infuriare piccole e medie imprese.

Certo, la promessa ventilata da Patuanelli avrebbe una incredibile forza prorompente. Ma, a questo punto, sarebbe anche una questione di date: un eventuale via libera definitivo non arriverebbe prima di un mese, sempre che tutto proceda celermente. Una volta pubblicato il decreto e la legge trasformata in via definitiva e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, il provvedimento avrebbe la possibilità di concreta attuazione. Ma, a quel punto, saremmo arrivati in vista della metà dell’anno: poco tempo per decidere di avviare lavori. Le promesse, in compenso, viaggiano velocissime.