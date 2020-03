L’edilizia dopo lo tsunami del coronavirus: un bilancio del primo trimestre 2020 e le prospettive, ma senza dimenticare le opportunità. Il nuovo numero di YouTrade è quanto mai focalizzato sulla cronaca: le analisi e le rilevazioni esclusive del Centro Studi YouTrade pubblicate sulla rivista potranno aiutare il lettore a comprendere quello che è avvenuto e ciò che probabilmente avverrà nei prossimi mesi. Che, anticipiamo, non è per forza negativo, scontato l’ovvia perdita di fatturato connessa al malefico coronavirus.

Tra l’altro, il magazine di Virginia Gambino Editore presenta un altro documento importante, frutto delle ricerche che dovevano essere presentate all’appuntamento di YouTrade Academy (saltato per l’emergenza sanitaria). Per la prima volta è stato condotto un sondaggio nel mondo dell’edilizia, tra produttori e distributori, che riguarda uno degli strumenti di marketing più importanti per le aziende: la fidelizzazione del cliente. Strategie messe in atto, attese, organizzazione del back-office: la ricerca condotta sul campo, con tante interviste ai protagonisti della filiera, hanno messo in luce pregi e falle nel mondo della distribuzione. Una lettura da non perdere.

A proposito di distribuzione: il Politecnico di Milano ha analizzato il trend che riguarda il grande e piccolo commercio. Con un risultato sorprendente: aumenta l’interesse per il negozio di prossimità, mentre soffre gran parte della Gdo. Un articolo su YouTrade, corredato da grafici esplicativi, chiarisce perché e come è nato e si sviluppa questo nuovo-antico interesse per il commercio vicino a casa.

Oltre a tanti articoli che riguardano imprese e distribuzione, con notizie e ritratti di chi si muove nella filiera dell’edilizia, il nuovo numero del periodico leader nella distribuzione di materiali da costruzione, approfondisce anche due temi caldi con servizi speciali: il sistema tetto, che in pochi anni si è sviluppato come un piccolo universo a sé stante, e quello delle malte di nuova generazione, sempre più legate al progresso tecnologico. Infine, da segnalare la sezione YouTrade Casa, questa volta dedicata al comfort.

