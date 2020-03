Docce per esterno Damast in acciaio inossidabile

Una proposta per l’outdoor pratica ed elegante con le docce Damast open air in acciaio inossidabile. Ideali per rinfrescarsi dalla calura estiva, lavare via dalla pelle il cloro della piscina o la crema solare, le docce da esterno Damast sono installabili in qualsiasi giardino, terrazzo o dehors in maniera semplice e senza interventi invasivi.

Le docce per esterno Lilith ed Eva sono prodotte in acciaio inossidabile AISI316L spazzolato, un materiale durevole, in grado di assicurare miglior resistenza alla corrosione degli agenti atmosferici e ai cloruri, come in caso di installazioni in ambienti marittimi o a bordo piscina.

Freestanding e funzionali, le docce Damast in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza,anche di design. Con le loro linee moderne ed essenziali diventano un valido elemento decorativo e vestire con stile anche gli spazi esterni.

Lilith ha un corpo slanciato (Ø 63×2320 mm) che termina inarcandosi ad angolo acuto nel soffione. È dotata di miscelatore e deviatore incorporati, per scegliere la potenza e la temperatura preferita del getto d’acqua, di una pratica doccia a mano monogetto e di flessibile antitorsione.

Dalle linee moderne ed eleganti, Eva è caratterizzata dal corpo colonna autoportante (Ø 63×2273 mm) con braccio doccia che termina in un soffione rotondo dai volumi importanti (Ø 250×2 mm), capace di garantire un getto ampio ed avvolgente. Anch’essa propone miscelatore e deviatore incorporati, oltre a doccia a mano monogetto e flessibile antitorsione.