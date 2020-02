Gbk Advanced: la rivoluzione dello standard delle lastre in cartongesso

Knauf ha annunciato l’uscita sul mercato di GBK Advanced, lastra innovativa che è nata da una sfida ben precisa: avere un prodotto differente da tutti gli altri operatori presenti sul mercato e ideato per creare un nuovo standard di qualità e innovazione. Caratterizzata da prestazioni tecniche ancora più elevate, oltre che una maggiore leggerezza e comodità di applicazione e senza trascurare l’aspetto della sostenibilità ambientale. GBK Advanced implementa la tecnologia Li-Teck all’interno delle lastre standard, che si basa sulla capacità di controllare e indirizzare la struttura cristallina del gesso durante le fasi di produzione. Li-Tek sta per Lightness Technology, nome che pone subito l’accento sul plus di questa innovazione che rende la massa delle lastre più ridotte e, di conseguenza, più performanti in ambito sismico. Ma anche più resistente al fuoco, con una performance antincendio certificata di oltre 30 minuti sui prodotti standard.

GBK Advanced è stata annunciata e presentata a una vasta platea di partner Knauf in una data simbolica: il 12 febbraio, il Darwin day, l’anniversario della nascita di Darwin. Il legame che unisce il teorico dell’evoluzione delle specie e la multinazionale che fa del suo fiore all’occhiello le soluzioni e i sistemi innovativi per l’edilizia risiede proprio nel termine evoluzione che, come ha spiegato Roberto Nava, direttore Commerciale Knauf, altro non è che la sintesi di un mutamento: «Oggi siamo qui perché Knauf ha compiuto un nuovo importante passo nell’evoluzione del nostro settore». Questo progetto è il frutto di un lavoro e una ricerca durata circa 24 mesi, ha spiegato il manager, alla base del quale c’è lo spirito di innovazione e la volontà di innovazione dell’azienda, che si manifesta nella ricerca di un miglioramento costante dei prodotti sulla base dell’evoluzione del mercato e delle sue esigenze. «Siamo consapevoli che alla base di un processo di evoluzione c’è anche una sfida. La sfida è un po’ la miccia che innesta il processo di evoluzione. Queste sfide hanno portato sia noi che Voi ad essere leader di mercato. Ma per essere leader c’è anche il rovescio della medaglia: bisogno correre molto e ogni giorno dobbiamo alzare di un po’ l’asticella delle difficoltà», ha aggiunto Nava.

Come questa evoluzione in ambito delle lastre standard sia anche una rivoluzione lo ha spiegato Marco Imperadori, professore ordinario al Politecnico di Milano. «Bisogna avere il coraggio di abbandonare la propria forma per trovare una forma migliore». Come aveva teorizzato Darwin, infatti, non è la specie più forte a sopravvivere, neanche quella più intelligente ma quella che meglio sa adattarsi al cambiamento. Andrea Bucci, Ad Knauf Italia, preferisce entrare nel dettaglio le caratteristiche tecniche del nuovo standard delle lastre in cartongesso creato da Knauf: «Abbiamo avuto il coraggio di associare il concetto di performance allo standard. Crediamo che la creazione di un nuovo standard sia la sfida più importante e più emozionale per differenziarci dagli altri competitor». La tecnologia Li-Tek, grazie al controllo della formazione del cristallo di gesso, ha consentito di ottenere delle resistenze meccaniche e delle performance che associate a una commodity erano impensabile. Oltre a un nuovo modo di istallare: aumenta la facilità nel montaggio, nell’avvitamento nel taglio e nelle diverse applicazioni. In più, le lastre GBK Advanced sono ancora più eco friendly, grazie a una riduzione delle emissioni di Co2 dell’8% e del trasporto del 12%, rispetto al precedente standard.