Ingenius Mypet, la prima tecnologia termoisolante per gli animali domestici

Alpac mette a punto Ingenius Mypet, il primo sistema di ingresso-uscita ad alte prestazioni termoisolanti che permette di gestire il passaggio degli animali domestici.

Leader nel settore delle tecnologie per la gestione del foro finestra e del benessere abitativo, Alpac ha sviluppato questa novità assoluta nel settore, una soluzione che può essere installata nella muratura in qualunque posizione della casa, senza andare a compromettere le prestazioni termo-acustiche della facciata.

Inserito già in fase progettuale nell’edificio, Ingenius Mypet evita di dover forare l’involucro a posteriori, rischiando di aumentare le dispersioni termiche e perdere la certificazione energetica della casa. Inoltre il tunnel interno al sistema è realizzato con pannelli isolanti componibili in base allo spessore della muratura, che consentono la massima resa termica in qualunque contesto.

Ingenius Mypet è disponibile in due versioni, sia stand-alone che in una variante direttamente integrata al monoblocco finestra Alpac:

– Ingenius Mypet con ante manuali

– Ingenius Mypet con accesso tramite lettura del microchip: il sistema riconosce l’animale attraverso il microchip o la medaglietta RFID e ostacola l’accesso ad altri ospiti indesiderati, dall’altro l’utente può controllarne il funzionamento, impostando degli scenari personalizzati come l’accesso solo durante le ore diurne o l’uscita selettiva

Grazie a una passatoia interna, lavabile ed estraibile, Ingenius Mypet permette di mantenere igienizzato l’ingresso, evitando l’accumulo di peli e sporcizia.