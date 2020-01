Kärcher Italia, Paolo Consonni è professional business unit manager

Paolo Consonni è in Kärcher Italia come professional business unit manager, riportando direttamente all’amministratore delegato. Comasco, 47 anni, una laurea in Ingegneria Aeronautica, Consonni ha maturato una consolidata esperienza in aziende multinazionali con ruoli di crescente responsabilità in ambito commerciale, operando in canali specializzati nei settori automotive e industria meccanica. Il manager proviene da Alfa Laval, dove ha ricoperto il ruolo di global channel manager, con l’incarico di definire e attuare il programma di partnership a livello globale e sviluppare il mercato in Europa, Cina, India e Medio Oriente. Vanta inoltre una esperienza da area manager in Honda Italia e da after sales zone manager in Fca.

La posizione di professional business Unit manager è stata introdotta in Kärcher Italia con il duplice obiettivo di potenziare la capacità commerciale del brand nel business professionale e di individuare nuove opportunità di sviluppo sul territorio italiano. “Accolgo questo incarico con soddisfazione. Il mercato del cleaning offre spunti di particolare interesse e negli ultimi anni è diventato ancor più complesso e sfidante. Innovazione, sviluppo del business rispetto ai singoli target-group, prossimità e comprensione delle esigenze del cliente, costituiscono i temi chiave”, ha commentato Consonni.

Kärcher è un produttore di macchine per la pulizia presente in 60 nazioni, con oltre 50 mila centri di assistenza in 190 nazioni. È presente in Italia dal 1974 con sede a Rho (Milano).