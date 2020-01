Isolmant, le soluzioni antirumore per pareti e pavimenti

Tra gli interventi che possono beneficiare dei bonus casa ci sono anche i lavori finalizzati al contenimento dell’inquinamento acustico, che possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, purché sia certificato il raggiungimento degli standard acustici previsti dalla legge. Sono interventi per migliorare il livello di comfort acustico e abitativo, raggiungere un maggiore stato di benessere e relax all’interno delle proprie abitazioni0 garantendo momenti di tranquillità quotidiana non solo a sé stessi, ma anche ai vicini di casa.

Eliminare rumori molesti e spiacevoli e allo stress che causano è, insomma, una necessità sempre più impellente per conquistare preziosi attimi di silenzio che, secondo alcuni recenti studi, svolgono un importante ruolo di modulazione sul nostro cervello: attraverso un’alterazione del suo funzionamento e della sua struttura si ottiene un incremento delle capacità cognitive, come il potenziamento della memoria di lavoro e della creatività, una miglior gestione delle emozioni oltre a una maggiore concentrazione e capacità di tollerare i disagi.

E e il silenzio è un toccasana per il corpo e per la mente, diventa un elemento imprescindibile per migliorare la qualità della vita di ciascuno: un bisogno psicologico ed emotivo di cui il mondo dell’edilizia deve tener conto nel proporre soluzioni che garantiscano comfort e benessere, come quelle messe a punto da Isolmant. Interventi che, bisogna ricordarlo, beneficiano degli sgravi fiscali compresi nei bonus casa.

Isolmant, da oltre quarant’anni leader nell’isolamento acustico in Italia, è da sempre attenta alle esigenze delle persone e impegnata continuamente nello sviluppo di prodotti innovativi, certificati e dalle eccellenti performance che hanno come obiettivo il benessere abitativo in ogni sua forma. L’azienda propone una gamma di soluzioni create ad hoc per ogni tipo di progetto, dalla riqualificazione pesante agli interventi di ristrutturazione più rapidi e meno invasivi, dal rifacimento della pavimentazione al risanamento delle pareti.

In caso di interventi di ristrutturazione che comportino il rifacimento della pavimentazione è fondamentale conoscere le caratteristiche di ciascun elemento che compone i diversi sistemi costruttivi, dai più consolidati e tradizionali a quelli più innovativi. Per il raggiungimento di un risultato performante ogni elemento deve, infatti, lavorare in sinergia con tutti gli altri per creare un sistema efficace sotto tutti i punti di vista: non solo in termini di prestazione, ma anche in termini di durata, efficacia, resistenza.

Pavimenti

A un «sistema pavimento» l’azienda di Carpiano (Milano) ha dedicato una guida e un sito che analizza l’evoluzione dei sistemi costruttivi, sia per l’applicazione dello strato isolante sottomassetto sia per l’applicazione sottopavimento, mettendo in evidenza la necessità di inserire, in base alla struttura, al tipo di pavimentazione e ai risultati attesi, la soluzione più adatta che Isolmant ha sviluppato appositamente per ciascuna tipologia strutturale, anche quelle a bassissimo spessore, per ottenere elevati livelli di comfort attraverso lavori rapidi e poco invasivi.

Pareti

Per il risanamento acustico delle pareti, invece, la soluzione è la gamma delle lastre accoppiate IsolGypsum, che unisce la versatilità dei sistemi a secco al potere fonoisolante di Isolmant, per rinnovare un ambiente e renderlo al contempo più confortevole, senza però rinunciare allo spazio e alla salubrità. Applicati in aderenza alle strutture esistenti mediante apposita colla, i pannelli IsolGypsum permettono infatti di realizzare interventi veloci e poco impattivi e duraturi nel tempo, in spessori sottilissimi e senza necessità di opere murarie migliorando così il comfort interno con un’unica soluzione. Una gamma versatile che limita al minimo i costi e la dispersione di energie e permette di risolvere diverse problematiche (acustiche, termiche e strutturali), offrendo soluzioni che si adattano a ogni ambiente della casa.