In crescita il business degli outlet Neinver

I centri commerciali sono un business fiorente. Lo testimonia Neinver, investitore, costruttore e gestore leader nel settore immobiliare, secondo operatore europeo nel settore degli outlet. La società ha annunciato un altro anno di crescita, con incrementi di fatturato in tutti e 16 i centri gestiti, per un totale di un miliardo e 47 milioni nel 2019, ossia il 7% in più a parità di perimetro rispetto all’anno precedente. I centri gestiti da Neinver hanno accolto più di 45 milioni di visitatori nel corso dell’anno, facendo segnare un aumento del 3% su base like for like rispetto al 2018. Bene anche l’Italia.

“L’intero portfolio dei nostri outlet ha registrato una buona performance nel 2019, con il fatturato totale che si è attestato al di sopra dei risultati dei due anni precedenti. I dati positivi confermano la validità della nostra strategia: rivitalizzazione dei centri più forti e investimento per posizionare al meglio quelli di nuova apertura, puntando sull’esperienza di shopping, attraendo nuovi retailer e calibrando il brand mix verso livelli più di alta gamma in alcuni centri”, racconta Carlos González, Direttore Generale di Neinver. “Il settore ha dimostrato di essere in crescita, resiliente e promettente e di offrire ottime opportunità quando è supportato da un modello gestionale specialistico e da un forte focus strategico incentrato sul cliente”.

Il portfolio ha registrato livelli di occupazione sostenuta (attestandosi al 96% a fine anno) e un incremento di spesa medio del 4% negli ultimi 12 mesi. Nel 2019, l’azienda ha firmato ben 383 contratti di leasing. In Italia le vendite sono salite del 3% e 6,3 milioni di visitatori.