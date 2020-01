Distribuzione, l’irresistibile ascesa di Hagebau

Come si fa a diventare la 110esima impresa più importante della Germania ed essere stabilmente dentro la top 500 delle aziende tedesche? Ci vuole una lunga storia, una strategia chiara, una forte capacità gestionale ma anche scelte di posizionamento in grado di assecondare i cambiamenti di mercato e soprattutto andare incontro alle innovazioni, come l’e-commerce, anticipandole e rendendole prassi standard per tutti i clienti.

Hagebau, il cui nome completo è Hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG, è un’azienda o meglio una rete di vendita di aziende attive nei segmenti ferramenta, bricolage e giardino, ma con servizi specializzati anche per l’edilizia e il segmento professionale e che fornisce materiali non solo attraverso i punti vendita ma soprattutto attraverso la propria piattaforma online, mediante la quale garantisce uno sconto immediato del 3% se si utilizza la piattaforma web. L’insegna a tutti gli effetti potrebbe essere scambiata per un rivenditore generalista ma in realtà è una rete multispecializzata che opera in Germania e in altri sette paesi europei (Austria, Svizzera, Lussemburgo, Francia, Belgio, Spagna e Paesi Bassi). La rete unisce sotto la stessa insegna 361 azionisti/rivenditori di medie dimensioni per un totale di oltre 1.770 punti vendita, dei quali oltre 1.100 specializzati in prodotti da costruzione e i restanti legati al commercio al dettaglio, con un giro d’affari di 6,5 miliardi di euro, in crescita del 4% nel 2018, con il mercato specializzato in crescita del +5,5%, il fai-da-te del +2,9% e i piccoli negozi del +5,6%).

