Aquapanel Cement Board Rooftop, la nuova lastra Knauf per coperture piane

Forza e innovazione per le coperture piane con Aquapanel Cement Board Rooftop , la nuova lastra di Knauf sicura, solida e sostenibile appositamente progettata per resistere ai carichi di diversa intensità.

Aquapanel Cement Board Rooftop è costituita da un nucleo in cemento Portland e aggregati leggeri, rinforzato con una rete in fibra di vetro. Il prodotto si può installare separatamente come lastra di rivestimento da 6 mm o come lastra di sottofondo da 12,5 mm e può anche essere combinato per ottenere un risultato di eccellenza.

Aquapanel Cement Board Rooftop 6 mm, impiegata come lastra di rivestimento, protegge l’isolamento e resiste agli agenti atmosferici attenuando le sollecitazioni sulla membrana del tetto. Il comportamento al fuoco della struttura è un fattore di progettazione determinante per le coperture piane e la lastra di rivestimento riduce il carico di incendio sulla copertura grazie al suo comportamento al fuoco, diventando così il primo strato di difesa contro gli incendi esterni all’edificio.

Aquapanel Cement Board Rooftop 12,5 mm è la lastra di sottofondo che favorisce un’impermeabilizzazione temporanea e una stagnazione più rapida dell’intero edificio, accelerando i lavori in loco e garantendo un isolamento acustico migliorato, riuscendo ad abbattere il rumore di vari dB a seconda della combinazione scelta. Infine, grazie a una superficie completamente piana, la lastra è in grado di diminuire il rischio di danneggiamento alla barriera del vapore, dovuto al trasporto di materiale pesante durante i lavori di costruzione.

“Considerando la vasta esperienza di Knauf nel fornire sistemi di lastre in cemento robusti e affidabili per costruzioni industriali, residenziali e commerciali, le coperture sono un naturale sbocco per le nostre capacità e competenze. Con Aquapanel Cement Board Rooftop abbiamo implementato la gamma mantenendo caratteristiche e punti di forza che questa gamma di soluzioni offre per ogni fase del lavoro”, dichiara Damiano Spagnuolo, Marketing e Product Manager di Knauf.

La lastra Aquapanel Cement Board Rooftop fornisce solidità e resistenza al 100% dell’acqua, per una maggiore durabilità dell’intera copertura e una minore necessità di manutenzione dovuta all’affidabilità delle prestazioni nel tempo, abbattendo i costi per l’intero ciclo di vita del sistema.

Flessibile e rapida da installare, Aquapanel Cement Board Rooftop è in grado di garantire elevate prestazioni in ogni progetto favorendo tempi di costruzione più rapidi, maneggevolezza e libertà progettuale.